Вопрос "закрытия неба" над Украиной предстоит осмыслить, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп допустил, что Вашингтон при необходимости может пойти на "закрытие неба" над Украиной для обеспечения безопасности, но отметил, что такая мера вряд ли потребуется.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что этот вопрос еще предстоит осмыслить.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Вопрос "закрытия неба" над Украиной, о котором говорил президент США Дональд Трамп, еще предстоит осмыслить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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"Конечно, это еще предстоит осмыслить - осмыслить, насколько этот вопрос проработан, между кем он проработан и так далее и тому подобное", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.