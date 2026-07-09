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Вопрос "закрытия неба" над Украиной предстоит осмыслить, заявил Песков - РИА Новости, 09.07.2026
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12:35 09.07.2026 (обновлено: 12:57 09.07.2026)
Вопрос "закрытия неба" над Украиной предстоит осмыслить, заявил Песков

Песков: вопрос "закрытия неба" над Украиной предстоит осмыслить

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп допустил, что Вашингтон при необходимости может пойти на "закрытие неба" над Украиной для обеспечения безопасности, но отметил, что такая мера вряд ли потребуется.
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что этот вопрос еще предстоит осмыслить.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Вопрос "закрытия неба" над Украиной, о котором говорил президент США Дональд Трамп, еще предстоит осмыслить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Трамп допустил, что Вашингтон при необходимости может пойти на "закрытие неба" над Украиной для обеспечения безопасности, однако отметил, что такая мера вряд ли потребуется.
«
"Конечно, это еще предстоит осмыслить - осмыслить, насколько этот вопрос проработан, между кем он проработан и так далее и тому подобное", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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УкраинаДмитрий ПесковСШАРоссияДональд Трамп
 
 
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