Федеральная комиссия вновь рассмотрит проект триумфальной арки в Вашингтоне

Краткий пересказ от РИА ИИ Национальная комиссия по планированию Вашингтона вновь рассмотрит проект по строительству триумфальной арки в американской столице.

Проект пока не получил окончательного одобрения комиссии, сотрудники агентства рекомендуют потребовать от заявителя доработать его в соответствии с федеральным законом, ограничивающим высоту зданий в центре Вашингтона.

Комиссией предложено запросить дополнительную информацию о влиянии арки на дорожное движение, ее гранитной облицовке и других деталях проекта до его окончательного утверждения.

ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Национальная комиссия по планированию Вашингтона вновь рассмотрит проект по строительству триумфальной арки в американской столице, следует из доклада агентства, с которым ознакомилось РИА Новости.

Проект пока не получил окончательного одобрения комиссии. Как передавал телеканал ABC, перед прошлым рассмотрением в июне комиссия получила свыше 1600 негативных отзывов общественности о проекте.

Согласно документу, комиссия проведет заседание в четверг, 9 июля. В докладе сотрудники агентства рекомендовали предварительно одобрить проект арки, однако предложили доработать его в соответствии с федеральным законом, ограничивающим высоту зданий в центре Вашингтона

"Сотрудники (агентства - ред.) рекомендуют комиссии потребовать от заявителя доработать проект таким образом, чтобы он соответствовал Закону о высоте зданий, и повторно представить его в NCPC для окончательного утверждения", - говорится в документе.

При этом в докладе сказано, что проект можно реализовать без снижения общей высоты арки в 250 футов (76,2 метра). Сейчас основная конструкция превышает допустимую законом высоту на 36 футов (почти 11 метров), поэтому придется перераспределить высоту "между основной конструкцией, надстройкой на крыше и скульптурными элементами".