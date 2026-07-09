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Федеральная комиссия вновь рассмотрит проект триумфальной арки в Вашингтоне - РИА Новости, 09.07.2026
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17:11 09.07.2026
Федеральная комиссия вновь рассмотрит проект триумфальной арки в Вашингтоне

РИА Новости: в Вашингтоне вновь рассмотрят проект триумфальной арки

© Фото : Комиссия по изящным искусствам СШАУтвержденный дизайн-проект Триумфальной арки Трампа в Вашингтоне
Утвержденный дизайн-проект Триумфальной арки Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : Комиссия по изящным искусствам США
Утвержденный дизайн-проект Триумфальной арки Трампа в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Национальная комиссия по планированию Вашингтона вновь рассмотрит проект по строительству триумфальной арки в американской столице.
  • Проект пока не получил окончательного одобрения комиссии, сотрудники агентства рекомендуют потребовать от заявителя доработать его в соответствии с федеральным законом, ограничивающим высоту зданий в центре Вашингтона.
  • Комиссией предложено запросить дополнительную информацию о влиянии арки на дорожное движение, ее гранитной облицовке и других деталях проекта до его окончательного утверждения.
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Национальная комиссия по планированию Вашингтона вновь рассмотрит проект по строительству триумфальной арки в американской столице, следует из доклада агентства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Проект пока не получил окончательного одобрения комиссии. Как передавал телеканал ABC, перед прошлым рассмотрением в июне комиссия получила свыше 1600 негативных отзывов общественности о проекте.
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Согласно документу, комиссия проведет заседание в четверг, 9 июля. В докладе сотрудники агентства рекомендовали предварительно одобрить проект арки, однако предложили доработать его в соответствии с федеральным законом, ограничивающим высоту зданий в центре Вашингтона.
"Сотрудники (агентства - ред.) рекомендуют комиссии потребовать от заявителя доработать проект таким образом, чтобы он соответствовал Закону о высоте зданий, и повторно представить его в NCPC для окончательного утверждения", - говорится в документе.
При этом в докладе сказано, что проект можно реализовать без снижения общей высоты арки в 250 футов (76,2 метра). Сейчас основная конструкция превышает допустимую законом высоту на 36 футов (почти 11 метров), поэтому придется перераспределить высоту "между основной конструкцией, надстройкой на крыше и скульптурными элементами".
Кроме того, сотрудники комиссии рекомендуют запросить дополнительную информацию о влиянии арки на дорожное движение, ее гранитной облицовке и других деталях проекта до его окончательного утверждения.
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