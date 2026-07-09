В НАТО усомнились, что миллионы БПЛА помогут альянсу в возможном конфликте

Краткий пересказ от РИА ИИ Business Insider со ссылкой на представителей НАТО и военных чиновников пишет, что накопление крупных запасов беспилотников может быть неподходящей стратегией для обеспечения готовности альянса к возможному будущему конфликту из-за стремительного развития технологий.

Тарья Яакола заявила о необходимости изменения подхода к закупкам и выстраивания новых моделей сотрудничества с оборонной промышленностью.

Карстен Бройер усомнился в целесообразности создания многомиллионных запасов беспилотников на годы вперед, отметив возможность их устаревания к 2029 году.

БРЮССЕЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Накопление странами НАТО крупных запасов беспилотников может быть неподходящей стратегией для обеспечения готовности альянса к возможному будущему конфликту из-за стремительного развития технологий, пишет Накопление странами НАТО крупных запасов беспилотников может быть неподходящей стратегией для обеспечения готовности альянса к возможному будущему конфликту из-за стремительного развития технологий, пишет Business Insider со ссылкой на представителей НАТО и военных чиновников.

Помощник генерального секретаря НАТО по вопросам инноваций в оборонной промышленности и вооружений Тарья Яакола заявила, что альянсу необходимо отказаться от прежнего подхода к закупкам, при котором вооружение приобреталось, отправлялось на хранение и ожидало своего применения.

"Нам необходимо изменить подход к закупкам", - приводит издание слова Яаколы.

По ее словам, НАТО следует выстраивать новые модели сотрудничества с оборонной промышленностью, закупая небольшие партии беспилотников для испытаний и подготовки личного состава, но одновременно сохраняя у производителей возможности быстро наращивать выпуск более современных систем по мере необходимости.

С аналогичной оценкой выступил начальник генштаба немецкого бундесвера Карстен Бройер, который усомнился в целесообразности создания многомиллионных запасов беспилотников на годы вперед.

"Можем ли мы вообще говорить о миллионах, если к 2029 году эти миллионы уже могут оказаться устаревшими?" - цитирует генерала Business Insider.

Как отмечает издание, в НАТО полагают, что традиционная модель оборонных закупок должна смениться в сфере БПЛА стратегическим партнерством между военными и промышленностью, позволяющим оперативно адаптироваться к изменениям технологий.