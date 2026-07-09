Рейтинг@Mail.ru
В НАТО усомнились, что миллионы БПЛА помогут альянсу в возможном конфликте - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:30 09.07.2026
В НАТО усомнились, что миллионы БПЛА помогут альянсу в возможном конфликте

В НАТО назвали накопление крупных запасов БПЛА неподходящей стратегией альянса

© AP Photo / Hussein MallaЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Hussein Malla
Логотип НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Business Insider со ссылкой на представителей НАТО и военных чиновников пишет, что накопление крупных запасов беспилотников может быть неподходящей стратегией для обеспечения готовности альянса к возможному будущему конфликту из-за стремительного развития технологий.
  • Тарья Яакола заявила о необходимости изменения подхода к закупкам и выстраивания новых моделей сотрудничества с оборонной промышленностью.
  • Карстен Бройер усомнился в целесообразности создания многомиллионных запасов беспилотников на годы вперед, отметив возможность их устаревания к 2029 году.
БРЮССЕЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Накопление странами НАТО крупных запасов беспилотников может быть неподходящей стратегией для обеспечения готовности альянса к возможному будущему конфликту из-за стремительного развития технологий, пишет Business Insider со ссылкой на представителей НАТО и военных чиновников.
Помощник генерального секретаря НАТО по вопросам инноваций в оборонной промышленности и вооружений Тарья Яакола заявила, что альянсу необходимо отказаться от прежнего подхода к закупкам, при котором вооружение приобреталось, отправлялось на хранение и ожидало своего применения.
Президент США Дональд Трамп общается с представителями СМИ по завершении саммита лидеров стран НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
В ЕС пришли в ужас от произошедшего на саммите НАТО
Вчера, 18:16
"Нам необходимо изменить подход к закупкам", - приводит издание слова Яаколы.
По ее словам, НАТО следует выстраивать новые модели сотрудничества с оборонной промышленностью, закупая небольшие партии беспилотников для испытаний и подготовки личного состава, но одновременно сохраняя у производителей возможности быстро наращивать выпуск более современных систем по мере необходимости.
С аналогичной оценкой выступил начальник генштаба немецкого бундесвера Карстен Бройер, который усомнился в целесообразности создания многомиллионных запасов беспилотников на годы вперед.
"Можем ли мы вообще говорить о миллионах, если к 2029 году эти миллионы уже могут оказаться устаревшими?" - цитирует генерала Business Insider.
Как отмечает издание, в НАТО полагают, что традиционная модель оборонных закупок должна смениться в сфере БПЛА стратегическим партнерством между военными и промышленностью, позволяющим оперативно адаптироваться к изменениям технологий.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
НАТО и ЕС не скрывают агрессивных намерений против России, заявил Полянский
Вчера, 16:52
 
В миреЕвропаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала