Песков оценил заявление НАТО о статусе России как основного противника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидеры стран НАТО утвердили, что Россия якобы "представляет долгосрочную угрозу" для евроатлантической безопасности.
- Это обязывает Москву быть сильной и уверенной в себе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. НАТО подтвердила статус РФ как основного противника, это обязывает Москву быть сильной и уверенной в себе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"В декларации подтверждается, что основным противником (для НАТО - ред.) является Россия. Это не новация. Это лишь подтверждение того, что мы прекрасно знали до этого. Это обязывает нас быть сильными, быть уверенными в себе. И продолжать нашу последовательную политику", - сказал Песков ИС "Вести".
Лидеры стран НАТО в декларации по итогам саммита альянса в Анкаре утвердили, что Россия якобы "представляет долгосрочную угрозу" для евроатлантической безопасности. В той же декларации НАТО обязалась предоставить Киеву вооружение и военную помощь на 70 миллиардов евро в 2026 году и как минимум на аналогичном уровне в 2027 году.