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Песков оценил заявление НАТО о статусе России как основного противника - РИА Новости, 09.07.2026
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15:47 09.07.2026
Песков оценил заявление НАТО о статусе России как основного противника

Песков о заявлении НАТО: Москва должна быть сильной и уверенной в себе

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидеры стран НАТО утвердили, что Россия якобы "представляет долгосрочную угрозу" для евроатлантической безопасности.
  • Это обязывает Москву быть сильной и уверенной в себе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. НАТО подтвердила статус РФ как основного противника, это обязывает Москву быть сильной и уверенной в себе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он напомнил, что НАТО создавалась как инструмент для конфронтации, главным противником организации была Россия. Сегодня альянс не теряет своего предназначения.
«
"В декларации подтверждается, что основным противником (для НАТО - ред.) является Россия. Это не новация. Это лишь подтверждение того, что мы прекрасно знали до этого. Это обязывает нас быть сильными, быть уверенными в себе. И продолжать нашу последовательную политику", - сказал Песков ИС "Вести".
Лидеры стран НАТО в декларации по итогам саммита альянса в Анкаре утвердили, что Россия якобы "представляет долгосрочную угрозу" для евроатлантической безопасности. В той же декларации НАТО обязалась предоставить Киеву вооружение и военную помощь на 70 миллиардов евро в 2026 году и как минимум на аналогичном уровне в 2027 году.
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