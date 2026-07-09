Песков оценил заявление НАТО о статусе России как основного противника

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. НАТО подтвердила статус РФ как основного противника, это обязывает Москву быть сильной и уверенной в себе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Лидеры стран НАТО в декларации по итогам саммита альянса в Анкаре утвердили, что Россия якобы "представляет долгосрочную угрозу" для евроатлантической безопасности. В той же декларации НАТО обязалась предоставить Киеву вооружение и военную помощь на 70 миллиардов евро в 2026 году и как минимум на аналогичном уровне в 2027 году.