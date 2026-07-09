Краткий пересказ от РИА ИИ
- НАТО создавалась как инструмент для конфронтации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- Основным противником НАТО сначала был Советский Союз, а затем — Российская Федерация, и ситуация не изменилась, отметил Песков.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. НАТО создавалась как инструмент для конфронтации, главным противником организации была Россия, и сегодня альянс не теряет своего предназначения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"НАТО, Североатлантический альянс, собственно, - это инструмент, который создавался для конфронтации. Альянс не теряет своего предназначения. Он остается верен своему предназначению. Основным противником альянса всегда был сначала Советский Союз, потом правопреемница Советского Союза - Российская Федерация. Так оно и остается", - сказал Песков ИС "Вести".
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12 апреля, 13:38