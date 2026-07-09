Саммит НАТО в Албании в 2027 году может пройти осенью, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Саммит НАТО в Албании в 2027 году может пройти осенью вместо лета из-за необходимости времени на подготовку.
- Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что следующий саммит пройдет в Албании, но точной даты пока нет.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Саммит НАТО в Албании в 2027 году может пройти не летом, как это часто бывало в последние годы, а осенью, поскольку организаторам необходимо время для его подготовки, сообщает издание Euractiv со ссылкой на дипломатический источник.
Как пишет Euractiv, ранее ожидалось, что саммит в Албании состоится, если соответствующее решение будет принято до осени текущего года. Генсек НАТО Марк Рютте в четверг заявил, что следующий саммит альянса пройдет в Албании, однако с датой пока не удалось определиться. Итоговая декларация саммита НАТО, который состоялся 7-8 июля в Анкаре, не содержит информации о месте и времени проведения следующего саммита.
"Организация такого мероприятия обычно требует около года подготовки… саммит может быть отодвинут с лета на осень", - пишет издание.
В среду агентство Блумберг передавало со ссылкой на источники, что союзники по НАТО рассматривают возможность отказаться от проведения саммита в Албании в 2027 году, чтобы снизить напряженность с президентом США Дональдом Трампом, критикующим альянс.