Саммит НАТО в Албании в 2027 году может пройти осенью, пишут СМИ

"Организация такого мероприятия обычно требует около года подготовки… саммит может быть отодвинут с лета на осень", - пишет издание.

В среду агентство Блумберг передавало со ссылкой на источники, что союзники по НАТО рассматривают возможность отказаться от проведения саммита в Албании в 2027 году, чтобы снизить напряженность с президентом США Дональдом Трампом, критикующим альянс.