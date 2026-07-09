Политолог усомнился, что возросшая роль Турции в НАТО отвечает ее интересам

Краткий пересказ от РИА ИИ Политолог Ниджат Сезгин считает, что возросшая потребность НАТО в Турции не означает действия альянса в интересах Анкары.

По его мнению, прошедший в Анкаре саммит НАТО использовался для демонстрации якобы возросшего влияния Турции в альянсе, тогда как реальные задачи блока связаны с адаптацией к меняющейся международной обстановке и укреплением позиций западного военно-политического союза.

АНКАРА, 9 июл – РИА Новости. Возросшая потребность НАТО в Турции не означает, что альянс стал действовать в интересах Анкары, такое мнение выразил РИА Новости политолог, глава Центра изучения кризисов в Европе Ниджат Сезгин.

По его словам, в последние годы в Турции формируется новая концепция отношения к НАТО , согласно которой альянс все чаще преподносится как структура, в которой Анкара играет определяющую роль. При этом аналитик считает, что подобная риторика не меняет характера отношений между Турцией и НАТО.

"Рост значения Турции не означает, что НАТО превратилось в организацию, отвечающую ее национальным интересам", — сказал аналитик.

Он утверждает, что прошедший в Анкаре саммит НАТО был использован для демонстрации якобы возросшего влияния Турции в альянсе, тогда как реальные задачи блока связаны с адаптацией к меняющейся международной обстановке и укреплением позиций западного военно-политического союза.

По оценке аналитика, существующие разногласия между США и европейскими союзниками касаются распределения расходов на безопасность, политики в отношении Украины, Ирана и Китая, однако не затрагивают фундаментальные цели НАТО.

Сезгин также считает, что возросшее стратегическое значение Турции объясняется ее географическим положением — от Черного моря и Кавказа до Восточного Средиземноморья, — однако это, по его мнению, не свидетельствует о том, что альянс действует в интересах Анкары. Напротив, он утверждает, что НАТО стремится еще теснее интегрировать Турцию в собственную стратегию.

В завершение аналитик заявил, что нынешние заявления о превращении Турции в "центральное государство" НАТО продолжают прежнюю линию на увязку внешнеполитической стратегии Анкары с интересами Североатлантического альянса.