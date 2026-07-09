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Политолог усомнился, что возросшая роль Турции в НАТО отвечает ее интересам - РИА Новости, 09.07.2026
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11:02 09.07.2026
Политолог усомнился, что возросшая роль Турции в НАТО отвечает ее интересам

Политолог Сезгин: НАТО не станет действовать в интересах Турции

© AP Photo / Emrah GurelФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг Турции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Политолог Ниджат Сезгин считает, что возросшая потребность НАТО в Турции не означает действия альянса в интересах Анкары.
  • По его мнению, прошедший в Анкаре саммит НАТО использовался для демонстрации якобы возросшего влияния Турции в альянсе, тогда как реальные задачи блока связаны с адаптацией к меняющейся международной обстановке и укреплением позиций западного военно-политического союза.
АНКАРА, 9 июл – РИА Новости. Возросшая потребность НАТО в Турции не означает, что альянс стал действовать в интересах Анкары, такое мнение выразил РИА Новости политолог, глава Центра изучения кризисов в Европе Ниджат Сезгин.
По его словам, в последние годы в Турции формируется новая концепция отношения к НАТО, согласно которой альянс все чаще преподносится как структура, в которой Анкара играет определяющую роль. При этом аналитик считает, что подобная риторика не меняет характера отношений между Турцией и НАТО.
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"Рост значения Турции не означает, что НАТО превратилось в организацию, отвечающую ее национальным интересам", — сказал аналитик.
Он утверждает, что прошедший в Анкаре саммит НАТО был использован для демонстрации якобы возросшего влияния Турции в альянсе, тогда как реальные задачи блока связаны с адаптацией к меняющейся международной обстановке и укреплением позиций западного военно-политического союза.
По оценке аналитика, существующие разногласия между США и европейскими союзниками касаются распределения расходов на безопасность, политики в отношении Украины, Ирана и Китая, однако не затрагивают фундаментальные цели НАТО.
Сезгин также считает, что возросшее стратегическое значение Турции объясняется ее географическим положением — от Черного моря и Кавказа до Восточного Средиземноморья, — однако это, по его мнению, не свидетельствует о том, что альянс действует в интересах Анкары. Напротив, он утверждает, что НАТО стремится еще теснее интегрировать Турцию в собственную стратегию.
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В завершение аналитик заявил, что нынешние заявления о превращении Турции в "центральное государство" НАТО продолжают прежнюю линию на увязку внешнеполитической стратегии Анкары с интересами Североатлантического альянса.
Саммит лидеров НАТО прошел в Анкаре 7–8 июля 2026 года. Руководство альянса неоднократно заявляло о необходимости укрепления оборонного потенциала стран-членов на фоне ухудшения международной обстановки. В Турции при этом продолжается дискуссия о роли страны в НАТО и балансе между союзническими обязательствами, развитием отношений с Россией, Китаем и Ираном, а также проведением самостоятельной внешней политики.
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