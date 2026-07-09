"На растерзание": в ЕС пришли в ужас от решения по России на саммите НАТО

«

"Европейские вассалы послушно отдаются на растерзание – в финансовом, военном и экзистенциальном плане. <…> НАТО закладывает в Анкаре основу для вступления в войну против России. Однако именно европейцы вступают в борьбу против ядерной державы", — признала политик.