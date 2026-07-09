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"На растерзание": в ЕС пришли в ужас от решения по России на саммите НАТО - РИА Новости, 09.07.2026
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"На растерзание": в ЕС пришли в ужас от решения по России на саммите НАТО

Политик Дагделен: лидеры ЕС отдают себя на растерзание под эгидой борьбы с РФ

© AP Photo / Hussein MallaСаммит НАТО в Анкаре
Саммит НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Hussein Malla
Саммит НАТО в Анкаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший депутат бундестага Севим Дагделен заявила, что Европа фактически отдала себя в жертву, согласившись нести основную нагрузку возможного противостояния с Россией после решений, принятых на саммите НАТО в Турции.
  • По словам Дагделен, европейцы вступают в борьбу против ядерной державы, а Запад наносит себе серьезный ущерб, стремясь к невозможной военной победе над Москвой.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Европа фактически отдала себя в жертву, согласившись нести основную нагрузку возможного противостояния с Россией после решений, принятых на прошедшем в Турции саммите НАТО, заявила бывший депутат бундестага Севим Дагделен в статье для издания NachDenkSeiten.
«
"Европейские вассалы послушно отдаются на растерзание – в финансовом, военном и экзистенциальном плане. <…> НАТО закладывает в Анкаре основу для вступления в войну против России. Однако именно европейцы вступают в борьбу против ядерной державы", — признала политик.
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По словам Дагделен, Запад наносит себе серьезный ущерб, думая о военном конфликте с Москвой.
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"В столице Турции европейцы хотят сделать следующий шаг, цепляясь за опасную иллюзию", — добавила она.
Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявляла, что решение стран ЕС о дальнейшем финансировании режима Владимира Зеленского затягивает конфликт и подтверждает, что Европе не нужен мир на Украине.
Владимир Путин неоднократно отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Глава государства также подчеркивал, что Москва в состоянии ответить на любые существующие и возникающие угрозы национальной безопасности.
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