Краткий пересказ от РИА ИИ Российский военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что страны НАТО, особенно европейский сегмент, взяли курс на практическую подготовку механизмов войны с Россией с перспективой прямого военного столкновения в 2030 году.

Важная роль в этих планах отводится военно-промышленному комплексу Украины и опыту ВСУ по ведению боевых действий против Российской Федерации.

НАТО открыто декларирует основную цель — максимальное ослабление России руками Украины и подготовку к возможному нападению на Россию.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Саммит НАТО в Анкаре продемонстрировал практический курс европейского сегмента Альянса на подготовку к войне с Россией в 2030 году, заявил РИА Новости российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Практические результаты прошедшего в Анкаре очередного саммита Североатлантического альянса свидетельствуют о том, что страны НАТО , особенно европейский сегмент, взяли курс на практическую подготовку механизмов войны с Россией с перспективой прямого военного столкновения в 2030 году", - сказал Коротченко.

Об этом, по его словам, в частности, свидетельствуют программы, предусматривающие скорейшее изыскание необходимых финансовых средств и запуск масштабного производства в Европе на базе мощностей регионального военно-промышленного комплекса, таких систем вооружения, как беспилотные летательные аппараты большой дальности, крылатые ракеты всех видов базирования, баллистические ракеты средней дальности.

"При этом важная роль отводится в том числе и военно-промышленному комплексу Украины, а также опыту ВСУ по ведению боевых действий против Российской Федерации. Таким образом, по замыслам натовских стратегов, Украина на протяжении ближайших 3-4 лет должна по-прежнему продолжать боевые действия против России с опорой на политическую, финансовую и военно-техническую поддержку западных государств", - сказал аналитик.

Важным также является выделение необходимых финансовых ресурсов для поддержки на плаву режима Зеленского. Это касается как текущего финансирования так и выделение конкретных денежных траншей на закупку вооружения, а также продолжение боевых действий.

"Альянс окончательно сбросил маски и совершенно открыто декларирует основную цель - максимальное ослабление России руками Украины на горизонте ближайших 3-4 лет с активной подготовкой и уже накачиванием мускул с тем, чтобы, развернув массовые армии, в том числе призывные, пройдя перевооружение и сосредоточив ударные группировки войск, а также необходимую штабную инфраструктуру непосредственно у границ РФ, быть готовыми к полноценному нападению на нашу страну с введением на первом этапе максимально результативных для НАТО ударов по объектам военной, промышленной и энергетической инфраструктуры с целью принудить Москву, как представляется западным стратегам, к признанию существующих реалий и де-факто подписанию заведомо неприемлемого для России условия завершения войны", - сказал Коротченко.

Лидеры стран НАТО по итогам саммита в Анкаре приняли одно из самых коротких совместных заявлений в истории альянса.

Документ состоит всего из пяти тематических разделов и благодарности Турции за гостеприимство и посвящен главным образом военным расходам, развитию оборонной промышленности и общим заявлениям о дальнейшей поддержке Украины.

Они также заявили о намерении развивать свои возможности для нанесения глубоких высокоточных ударов, а также интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону, беспилотные системы, искусственный интеллект и разведывательные возможности.