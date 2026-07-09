Рейтинг@Mail.ru
В АдГ назвали НАТО машиной по финансированию украинского конфликта - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:13 09.07.2026
В АдГ назвали НАТО машиной по финансированию украинского конфликта

Крупалла назвал НАТО "машиной по финансированию украинского конфликта"

© AP Photo / Hussein MallaСаммит НАТО в Анкаре
Саммит НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Hussein Malla
Саммит НАТО в Анкаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тино Крупалла, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии», назвал НАТО «машиной по финансированию украинского конфликта».
  • Крупалла заявил, что массовое наращивание вооружений и милитаризация не связаны с выполнением союзнических обязательств.
  • Сопредседатель АдГ отметил нежелание немецкого народа участвовать в гонке вооружений и отсутствие желающих служить в армии.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла назвал НАТО "машиной по финансированию украинского конфликта".
"Массовое наращивание вооружений и милитаризация не имеют ничего общего с выполнением союзнических обязательств... Вместо того чтобы переходить к созданию деструктивной военной экономики, в центре внимания наконец-то снова должны оказаться стимулы для мирного сосуществования народов Европы. НАТО могла бы быть союзом мира, а не финансовой машиной украинского конфликта", - заявил Крупалла во время выступления в бундестаге, трансляция велась на сайте немецкого парламента.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Берлину пора прекратить войну руками киевского режима, заявила Захарова
Вчера, 12:44
Лидер АдГ отметил, что правительство ФРГ " буквально упивается гонкой вооружений", но желающих добровольно служить в немецкой армии нет.
"Немецкий народ не хочет, чтобы его делали "готовым к войне". Молодое поколение тоже сделало свой выбор. Время министров войны прошло", - добавил Крупалла.
Страны НАТО приняли по итогам саммита в Анкаре 7-8 июля декларацию с обязательством предоставить Киеву вооружение и военную помощь на 70 миллиардов миллиардов евро в 2026 году и как минимум на аналогичном уровне в 2027 году. Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее заявлял, что именно Германия намерена внести самый большой индивидуальный взнос среди стран НАТО на поддержку Киева.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ранее, что Германия превратилась в главного спонсора войны на Украине, а также занимает лидирующие позиции в милитаризации страны.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный
Канцлер Германии Фридрих Мерц на саммите лидеров НАТО в Анкаре, Турция - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Мерц отказался раскрыть размер нового взноса Германии в поддержку Украины
8 июля, 18:44
 
В миреГерманияУкраинаКиевБорис ПисториусМария ЗахароваТино КрупаллаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала