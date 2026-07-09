Краткий пересказ от РИА ИИ Тино Крупалла, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии», назвал НАТО «машиной по финансированию украинского конфликта».

Крупалла заявил, что массовое наращивание вооружений и милитаризация не связаны с выполнением союзнических обязательств.

Сопредседатель АдГ отметил нежелание немецкого народа участвовать в гонке вооружений и отсутствие желающих служить в армии.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла назвал НАТО "машиной по финансированию украинского конфликта".

"Массовое наращивание вооружений и милитаризация не имеют ничего общего с выполнением союзнических обязательств... Вместо того чтобы переходить к созданию деструктивной военной экономики, в центре внимания наконец-то снова должны оказаться стимулы для мирного сосуществования народов Европы НАТО могла бы быть союзом мира, а не финансовой машиной украинского конфликта", - заявил Крупалла во время выступления в бундестаге, трансляция велась на сайте немецкого парламента.

Лидер АдГ отметил, что правительство ФРГ " буквально упивается гонкой вооружений", но желающих добровольно служить в немецкой армии нет.

"Немецкий народ не хочет, чтобы его делали "готовым к войне". Молодое поколение тоже сделало свой выбор. Время министров войны прошло", - добавил Крупалла.

Страны НАТО приняли по итогам саммита в Анкаре 7-8 июля декларацию с обязательством предоставить Киеву вооружение и военную помощь на 70 миллиардов миллиардов евро в 2026 году и как минимум на аналогичном уровне в 2027 году. Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее заявлял, что именно Германия намерена внести самый большой индивидуальный взнос среди стран НАТО на поддержку Киева.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ранее, что Германия превратилась в главного спонсора войны на Украине, а также занимает лидирующие позиции в милитаризации страны.