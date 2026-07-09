Военные рядом с устройствами Starlink на территории мошеннического колл-центра KK Park в поселке Мьявадди, Мьянма. Архивное фото

Военные рядом с устройствами Starlink на территории мошеннического колл-центра KK Park в поселке Мьявадди, Мьянма

© AP Photo / The Myanmar Military True News Information Team Военные рядом с устройствами Starlink на территории мошеннического колл-центра KK Park в поселке Мьявадди, Мьянма

Россиянка рассказала, как ее удерживали в мошенническом центре в Мьянме

Краткий пересказ от РИА ИИ Россиянку удерживали в мошенническом центре в Мьянме.

Организаторы мошеннической схемы обещали платить ей до девяти тысяч долларов в месяц за участие в обмане иностранцев.

Женщину заставляли участвовать в инвестиционных аферах под угрозой убийства.

ДЖАКАРТА, 9 июл - РИА Новости. Россиянка, которую удерживали в мошенническом центре в Мьянме, рассказала РИА Новости, что организаторы мошеннической схемы обещали платить ей до девяти тысяч долларов в месяц за участие в обмане иностранцев.

По словам собеседницы агентства, она познакомилась с гражданином Китая , который пригласил ее в Мьянму . Однако по прилете в Янгон вместо него россиянку встретили неизвестные и доставили в закрытый мошеннический центр, где сообщили, что мужчина уже получил деньги за ее продажу.

"За мной постоянно следили. Девушки, которые жили рядом, контролировали каждый мой шаг и докладывали руководству обо всем, что я делала. Я пыталась обратиться за помощью к другим работникам центра, в том числе к китайцам, которые занимались перепиской с жертвами. Мне говорили только: смирись и не сопротивляйся", - рассказала россиянка.

По ее словам, организаторы центра пытались убедить ее остаться, обещая высокий заработок.

« "Мне обещали деньги. Говорили, что я смогу зарабатывать до девяти тысяч долларов в месяц. Но я понимала, что никакие деньги не имеют значения, если ты находишься фактически в рабстве и не можешь уйти", - рассказала собеседница агентства.

Под угрозой убийства женщину заставляли участвовать в инвестиционных аферах: знакомиться с мужчинами в интернете, обещать им любовь и личную встречу, а затем убеждать переводить деньги на поддельные инвестиционные платформы. Для этого преступники использовали созданные с помощью искусственного интеллекта изображения с ее лицом.