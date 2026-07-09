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МВФ задерживает плановый транш кредита Украине более чем на месяц - РИА Новости, 09.07.2026
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21:35 09.07.2026 (обновлено: 22:22 09.07.2026)
МВФ задерживает плановый транш кредита Украине более чем на месяц

РИА Новости: МВФ задерживает плановый транш кредита Украине более чем на месяц

© AP Photo / Tony HicksВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Tony Hicks
Вид на Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МВФ более чем на месяц задерживает выплату Украине планового транша кредитных средств в размере почти 700 миллионов долларов.
  • Точная дата платежа зависит от руководства фонда и все еще остается неизвестной.
ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. МВФ все еще не выплатил Украине плановый кредитный транш в размере почти 700 миллионов долларов, выяснило РИА Новости на основе анализа заявлений фонда и графика предоставления средств в рамках программы помощи.
В четверг директор по коммуникациям организации Джули Козак сообщила, что руководство планирует рассмотреть вопрос о транше в ближайшие недели. Это заявление полностью совпало с ее же словами, сказанными двумя неделями ранее. Таким образом, точная дата рассмотрения этой темы по-прежнему остается неизвестной.
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При этом, как следует из изученного агентством графика предоставления денег, платеж должен был быть выдан Киеву 1 июня. В результате МВФ уже более чем на месяц задерживает выплату, срок которой напрямую зависит от решения руководства фонда.
В феврале организация одобрила новую кредитную программу Украине на 8,1 миллиарда долларов сроком на четыре года, признав при этом высокие риски такого решения. По оценке МВФ, общие потребности Киева во внешнем финансировании на этот период составляют 136,5 миллиарда долларов. Его предполагается покрыть за счет "донорской поддержки и высвобождения средств в результате операций по реструктуризации долга".
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая преодолеть его за счет западной помощи.
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