МВФ не может сообщить дату решения о выплате Украине нового транша

ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Руководство Международного валютного фонда (МВФ) по-прежнему планирует рассмотреть вопрос о выплате Украине нового транша кредита почти в 700 миллионов долларов в ближайшие недели, заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак, отказавшись сообщить точный день, когда это произойдет.