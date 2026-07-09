МВФ не может сообщить дату решения о выплате Украине нового транша

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Руководство МВФ планирует рассмотреть вопрос о выплате Украине нового транша кредита почти в 700 миллионов долларов в ближайшие недели.
- Две недели назад Джули Козак заявляла, что окончательное решение о выделении Украине кредитных средств будет принято в ближайшие недели.
- МВФ ранее одобрил новую кредитную программу Украине на 8,1 миллиарда долларов сроком на четыре года, признавая при этом высокие риски для нового кредита.
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Руководство Международного валютного фонда (МВФ) по-прежнему планирует рассмотреть вопрос о выплате Украине нового транша кредита почти в 700 миллионов долларов в ближайшие недели, заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак, отказавшись сообщить точный день, когда это произойдет.
"Мы ждем, что это произойдет в ближайшие недели", - сообщила она журналистам, отвечая на вопрос о том, когда именно руководство фонда рассмотрит выплату Украине новой порции кредитных средств.
При этом две недели назад, 25 июня, Козак также заявляла, что руководство МВФ примет окончательное решение о выделении Украине кредитных средств в ближайшие недели.
Руководство МВФ ранее одобрило новую кредитную программу Украине на 8,1 миллиарда долларов сроком на четыре года. Глава МВФ Кристалина Георгиева добавила, что фонд признает исключительно высокие риски для нового кредита Киеву, а погашение долга зависит от внешней помощи и действий властей.