Суд в Мурманске взыскал с аэропорта более 313 тысяч рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ В июле 2024 года самолет в аэропорту Мурманска столкнулся с птицей семейства ястребиных на этапе пробега при посадке.

Суд установил, что причиной инцидента стала недостаточность мероприятий аэропорта по отпугиванию птиц на взлетно-посадочной полосе.

Суд взыскал с аэропорта Мурманска более 313 тысяч рублей убытков, включая расходы на ремонт самолета и компенсации пассажирам и экипажу.

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Суд в Мурманской области взыскал с аэропорта Мурманска более 313 тысяч рублей убытков из-за столкновения самолета с птицей, говорится в материалах в распоряжении РИА Новости.

Суд установил, что в июле 2024 года на этапе пробега при посадке в аэропорту воздушное судно столкнулось в зимняком – птицей семейства ястребиных, из-за чего получило повреждения правой опоры шасси, в частности дал течь гидравлический шланг тормозной системы. Повреждения не оказали влияния на работу двигателя и систем самолета, отмечается в документе.

Суд признал, что причиной инцидента явилась "недостаточность мероприятий аэропорта по отпугиванию птиц на взлетно-посадочной полосе в зоне приземления".