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Суд в Мурманске взыскал с аэропорта более 313 тысяч рублей - РИА Новости, 09.07.2026
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07:47 09.07.2026
Суд в Мурманске взыскал с аэропорта более 313 тысяч рублей

Суд взыскал с аэропорта Мурманска убытки за столкновение самолета с птицей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В июле 2024 года самолет в аэропорту Мурманска столкнулся с птицей семейства ястребиных на этапе пробега при посадке.
  • Суд установил, что причиной инцидента стала недостаточность мероприятий аэропорта по отпугиванию птиц на взлетно-посадочной полосе.
  • Суд взыскал с аэропорта Мурманска более 313 тысяч рублей убытков, включая расходы на ремонт самолета и компенсации пассажирам и экипажу.
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Суд в Мурманской области взыскал с аэропорта Мурманска более 313 тысяч рублей убытков из-за столкновения самолета с птицей, говорится в материалах в распоряжении РИА Новости.
Суд установил, что в июле 2024 года на этапе пробега при посадке в аэропорту воздушное судно столкнулось в зимняком – птицей семейства ястребиных, из-за чего получило повреждения правой опоры шасси, в частности дал течь гидравлический шланг тормозной системы. Повреждения не оказали влияния на работу двигателя и систем самолета, отмечается в документе.
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Суд признал, что причиной инцидента явилась "недостаточность мероприятий аэропорта по отпугиванию птиц на взлетно-посадочной полосе в зоне приземления".
В сумму убытков, которые суд взыскал с аэропорта, вошли расходы на ремонт самолета и расходные материалы, а также расходы на питание и гостиницу пассажирам и экипажу задержанного из-за инцидента стыковочного рейса.
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