Рейтинг@Mail.ru
Мурашко рассказал о разработке вакцин от аллергии на животных - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:23 09.07.2026
Мурашко рассказал о разработке вакцин от аллергии на животных

Мурашко: вакцины от аллергии на животных сейчас находятся в разработке

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедработник с вакциной
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Медработник с вакциной . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что вакцины от аллергии на животных находятся в разработке.
  • Сеченовский университет разрабатывает первые вакцины от аллергии на кошек и собак.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Вакцины от аллергии на животных сейчас находятся в разработке, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сегодня препараты противоаллергической вакцины находятся в разработке", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос о вакцинах от аллергии на животных.
Ранее сотрудник лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины Сеченовского университета, врач аллерголог-иммунолог Ксения Рябова сообщила РИА Новости, что вуз разрабатывает первые вакцины от аллергии на кошек и собак.
Аллергия - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Врач рассказала, как облегчить симптомы аллергии в домашних условиях
8 июля, 10:25
 
РоссияОбществоМихаил Мурашко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала