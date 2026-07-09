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Мухова впервые в карьере вышла в финал Уимблдона - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
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Теннис
 
18:16 09.07.2026 (обновлено: 18:18 09.07.2026)
Мухова впервые в карьере вышла в финал Уимблдона

Чешская теннисистка Мухова впервые в карьере вышла в финал Уимблдона

© Фото : Пресс-служба FFTЧешская теннисистка Каролина Мухова
Чешская теннисистка Каролина Мухова - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : Пресс-служба FFT
Чешская теннисистка Каролина Мухова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чешская теннисистка Каролина Мухова обыграла американку Кори Гауфф в полуфинале Уимблдона со счетом 6:2, 1:6, 7:6 (12:10).
  • В финале Мухова встретится с победительницей матча между Мартой Костюк и Линдой Носковой.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Чешская теннисистка Каролина Мухова обыграла американку Кори Гауфф в полуфинале Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась победой Муховой (10-й номер посева) над Гауфф (7) со счетом 6:2, 1:6, 7:6 (12:10). Теннисистки провели на корте 2 часа 35 минут.
В финале Мухова встретится с победительницей матча между украинкой Мартой Костюк (12) и соотечественницей Линдой Носковой (9). 29-летняя спортсменка впервые сыграет в финале Уимблдона.
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