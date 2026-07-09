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Эксперт предупредил о рисках использования зарубежных нейросетей - РИА Новости, 09.07.2026
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01:55 09.07.2026
Эксперт предупредил о рисках использования зарубежных нейросетей

Американские ИИ-компании вводят новые ограничения для россиян

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американские ИИ-компании вводят новые ограничения для пользователей из ряда стран, включая Россию.
  • Компании могут ввести верификацию личности по паспорту или другому документу и пресекают доступ к нейросетям через сторонние платформы.
  • Разработчики ищут и блокируют новые способы обхода ограничений, такие как использование VPN, прокси и массовое создание аккаунтов.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Американские ИИ-компании вводят новые ограничения для пользователей из ряда стран, включая россиян - они выявляют способы обхода запрета со стороны клиентов и блокируют их, а в будущем могут ввести верификацию по паспорту или иному документу, рассказал РИА Новости ведущий разработчик MWS AI (входит в МТС Web Services) Иван Копылов.
"Компания Anthropic, которая разрабатывает большие языковые модели семейства Claude, и другие американские ИИ-разработчики, такие как OpenAI и Google, постоянно обновляют свои инструменты, чтобы выявлять и пресекать новые способы обхода запрета со стороны пользователей из так называемых недружественных стран", - сообщил он.
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Он посоветовал россиянам "стараться избегать зависимости от одной конкретно взятой нейросети, потому что в любой момент она может ввести новые правила проверки пользователей, такие как верификация личности по паспорту или другому документу".
Копылов также добавил, что американские компании стараются пресечь доступ к их нейросетям через сторонние платформы, которые перенаправляют запросы пользователей через зарубежные аккаунты и возвращают ответы обратно.
По его словам, разработчики ищут новые лазейки и сразу блокируют их - это постоянная гонка, и россияне должны быть готовы к блокировке аккаунтов. Так, Anthropic пытается искать подсказки о реальном местоположении пользователя - например, часовой пояс компьютера, который выдает, что человек на самом деле работает из Китая или России.
Эксперт добавил, что подозрение у разработчиков могут вызвать постоянные входы из разных стран за короткое время, использование известных VPN или прокси, большое количество запросов, массовое создание аккаунтов, а также попытки обойти блокировки или фильтры безопасности.
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