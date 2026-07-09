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В Москве за три дня может выпасть до половины месячной нормы осадков - РИА Новости, 09.07.2026
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22:19 09.07.2026 (обновлено: 22:28 09.07.2026)
В Москве за три дня может выпасть до половины месячной нормы осадков

Леус: в Москве за три дня может выпасть до половины месячной нормы осадков

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве в пятницу, субботу и воскресенье может выпасть до половины от месячной нормы осадков июля.
  • Распределение осадков в столице будет неравномерным: в некоторых районах пройдут ливни, а в соседних дождей будет меньше.
  • Самым дождливым днем — с вероятностью выпадения до 12-17 миллиметров осадков — может стать воскресенье.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. До половины от месячной нормы осадков июля может выпасть в Москве в пятницу, субботу и воскресенье, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Дождей в столичном регионе будет много. За три последних дня недели в копилку столичных осадков может попасть до половины от месячной нормы июля, которая, напомним, составляет 84 миллиметра", — написал Леус в своем Telegram-канале.
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Синоптик отметил, что распределение осадков в столице будет неравномерным: где-то пройдут ливни, а в соседних районах дождей будет на порядок меньше.
"В пятницу в осадкомеры метеорологов попадет до 6-11 миллиметров небесной влаги, возможны ливни с грозами. В первый выходной день дожди с грозами добавят еще 9-14 миллиметров", — добавил он.
По словам Леуса, воскресенье обещает стать самым дождливым днем и принесет до 12-17 миллиметров осадков.
"Только в понедельник интенсивность дождей существенно снизится", — заключил синоптик.
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