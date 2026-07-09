В Москве обсудили роль генетических технологий в борьбе со старением

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эксперты обсудили влияние ожирения и вредных привычек на биологический возраст, а также развитие генетических технологий для борьбы со старением на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия» в Москве.
- Специалисты Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью ФМБА России разработали математическую модель биологического возраста на основе анализа данных профиля метилирования генома.
- В России с 2023 года проводится скрининг всех новорожденных на наследственные заболевания, и по этому показателю страна занимает второе место после Италии.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Влияние ожирения и вредных привычек на биологический возраст, а также развитие генетических технологий для борьбы со старением обсудили эксперты на форуме "Россия и мир: тренды здорового долголетия" в Москве.
"Из общих наблюдений можно отметить, что до определенного возраста, а именно до 44 лет, мы видим прежде всего ассоциацию с наличием выраженных вредных привычек и ожирения. Старше - основную роль уже начинают играть хронические неифекционные заболевания", - сказал Кескинов на сессии "Генетические и фармакогенетические технологии для сохранения здоровой жизни".
Влияние ожирения на ускоренное старение отметил также председатель совета директоров ГК "Промомед" Петр Белый.
"Даже у молодых людей с ожирением - их биологический возраст, скорость старения увеличивается на 48%. То есть они теряют порядка 20 лет жизни", - подчеркнул Белый.
Ученый рассказал о связи старения с генами
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Он добавил, что эффективность современной терапии ожирения, в частности тирзепатида, превышает 95%.
"Эта терапия в России в 10-20 раз дешевле, чем на рынке США и Европы. Мы первая страна в мире, которая сделала эту терапию подлинно народной, подлинно доступной. Работы нам предстоит очень много", - заявил эксперт.
Как отметила директор Медицинского научно-образовательного института МГУ имени М. В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава РФ, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова, в последнее время технологии позволяют не только лечить человека, но и планировать его здоровую жизнь.
"Есть такой тренд, говорящий не только об активном долголетии, но и о глобальном продлении жизни, а то и о возможной победе над смертью. Некая такая визуализация бессмертия. Я не уверена, что это действительно подвластно человеку, это философские размышления. Но все же современные технологии позволяют нам поставить медицину и жизнь на качественно новый уровень", - подчеркнула Воронцова.
Эксперт добавила, что геном сегодня может рассказать о человеке больше, чем он сам о себе знает.
"У нас внедрен с 2023 года скрининг всех новорожденных на 36 заболеваний, с этого года уже 38 заболеваний, и мы по этому показателю занимаем второе место после Италии, в которой 40 заболеваний. Я думаю, что через несколько лет мы уже обгоним. Это значит, что 1,2 миллиона новорожденных ежегодно обследуются на наследственные заболевания", - рассказал директор Медико-генетического научного центра имени академика Н. П. Бочкова, главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава РФ Сергей Куцев.
По его словам, система оказания медицинской помощи пациентам с наследственными заболеваниями в России является одной из самых передовых в мире.