В Москве обсудили роль генетических технологий в борьбе со старением

Краткий пересказ от РИА ИИ Эксперты обсудили влияние ожирения и вредных привычек на биологический возраст, а также развитие генетических технологий для борьбы со старением на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия» в Москве.

Специалисты Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью ФМБА России разработали математическую модель биологического возраста на основе анализа данных профиля метилирования генома.

В России с 2023 года проводится скрининг всех новорожденных на наследственные заболевания, и по этому показателю страна занимает второе место после Италии.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Влияние ожирения и вредных привычек на биологический возраст, а также развитие генетических технологий для борьбы со старением обсудили эксперты на форуме "Россия и мир: тренды здорового долголетия" в Москве.

Заместитель директора Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью ФМБА России Антон Кескинов сообщил, что специалисты центра разработали математическую модель биологического возраста на основе анализа данных профиля метилирования генома.

"Из общих наблюдений можно отметить, что до определенного возраста, а именно до 44 лет, мы видим прежде всего ассоциацию с наличием выраженных вредных привычек и ожирения. Старше - основную роль уже начинают играть хронические неифекционные заболевания", - сказал Кескинов на сессии "Генетические и фармакогенетические технологии для сохранения здоровой жизни".

Влияние ожирения на ускоренное старение отметил также председатель совета директоров ГК "Промомед" Петр Белый.

"Даже у молодых людей с ожирением - их биологический возраст, скорость старения увеличивается на 48%. То есть они теряют порядка 20 лет жизни", - подчеркнул Белый.

Он добавил, что эффективность современной терапии ожирения, в частности тирзепатида, превышает 95%.

"Эта терапия в России в 10-20 раз дешевле, чем на рынке США и Европы. Мы первая страна в мире, которая сделала эту терапию подлинно народной, подлинно доступной. Работы нам предстоит очень много", - заявил эксперт.

Как отметила директор Медицинского научно-образовательного института МГУ имени М. В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава РФ, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова, в последнее время технологии позволяют не только лечить человека, но и планировать его здоровую жизнь.

"Есть такой тренд, говорящий не только об активном долголетии, но и о глобальном продлении жизни, а то и о возможной победе над смертью. Некая такая визуализация бессмертия. Я не уверена, что это действительно подвластно человеку, это философские размышления. Но все же современные технологии позволяют нам поставить медицину и жизнь на качественно новый уровень", - подчеркнула Воронцова.

Эксперт добавила, что геном сегодня может рассказать о человеке больше, чем он сам о себе знает.

"У нас внедрен с 2023 года скрининг всех новорожденных на 36 заболеваний, с этого года уже 38 заболеваний, и мы по этому показателю занимаем второе место после Италии, в которой 40 заболеваний. Я думаю, что через несколько лет мы уже обгоним. Это значит, что 1,2 миллиона новорожденных ежегодно обследуются на наследственные заболевания", - рассказал директор Медико-генетического научного центра имени академика Н. П. Бочкова, главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава РФ Сергей Куцев.