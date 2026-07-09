В Гидрометцентре опровергли прогнозы о смерче в Москве в пятницу

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Шквалистое усиление ветра до 15–20 метров в секунду ожидается в Москве в пятницу, но угрозы смерча нет, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

"Москва не ждет смерча. Да, возможно шквалистое усиление ветра до 15–20 метров в секунду, но для смерча в столице нет нужной для него среды, поэтому угрозы нет", - рассказал он.