В Гидрометцентре опровергли прогнозы о смерче в Москве в пятницу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве в пятницу ожидается шквалистое усиление ветра до 15–20 метров в секунду.
- Угрозы смерча в Москве нет, так как для его возникновения нет необходимых условий.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Шквалистое усиление ветра до 15–20 метров в секунду ожидается в Москве в пятницу, но угрозы смерча нет, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
Днем в СМИ появилась информация, что на Москву обрушится смерч из-за сильного ветра и непогоды.
"Москва не ждет смерча. Да, возможно шквалистое усиление ветра до 15–20 метров в секунду, но для смерча в столице нет нужной для него среды, поэтому угрозы нет", - рассказал он.
Синоптик добавил, что смерчу нужна сильная непогода, а в пятницу "существенных осадков не ожидается".
Голубев отметил, что прогнозировать такие явления как смерчи, град, туман за сутки невозможно, так как неизвестно где именно и с какой силой он в итоге пройдет.
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8 июля, 17:19