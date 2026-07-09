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В Гидрометцентре опровергли прогнозы о смерче в Москве в пятницу - РИА Новости, 09.07.2026
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18:56 09.07.2026
В Гидрометцентре опровергли прогнозы о смерче в Москве в пятницу

Синоптик Голубев: угрозы смерча в Москве в пятницу нет

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве в пятницу ожидается шквалистое усиление ветра до 15–20 метров в секунду.
  • Угрозы смерча в Москве нет, так как для его возникновения нет необходимых условий.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Шквалистое усиление ветра до 15–20 метров в секунду ожидается в Москве в пятницу, но угрозы смерча нет, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
Днем в СМИ появилась информация, что на Москву обрушится смерч из-за сильного ветра и непогоды.
"Москва не ждет смерча. Да, возможно шквалистое усиление ветра до 15–20 метров в секунду, но для смерча в столице нет нужной для него среды, поэтому угрозы нет", - рассказал он.
Синоптик добавил, что смерчу нужна сильная непогода, а в пятницу "существенных осадков не ожидается".
Голубев отметил, что прогнозировать такие явления как смерчи, град, туман за сутки невозможно, так как неизвестно где именно и с какой силой он в итоге пройдет.
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МоскваРоссияАлександр Голубев (метеоролог)ГидрометцентрОбщество
 
 
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