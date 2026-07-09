На юге Москвы капитально отремонтируют девять жилых домов

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Девять жилых домов капитально отремонтируют на Воронежской улице на юге Москвы в этом году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в 2026 году приводят в порядок фасады девяти жилых домов на Воронежской улице с применением современных технологий. Они облицовывают стены фиброцементными панелями, а также используют метод "мокрый фасад", - говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты отреставрировали 17-этажные многоквартирные дома 44 и 46 на Воронежской улице. Рабочие расчистили и промыли открытые плоскости, загрунтовали поверхности, а также повесили кронштейны для кондиционеров и корзин под них. Затем они установили утеплитель из минеральной ваты, сетки из стекловолокна и оштукатурили поверхности. Фасады планируется окрасить в оттенки "кирпично-красный", "пыльно-серый" и "сигнальный белый".

"В 17-этажном многоквартирном жилом доме 48 на Воронежской улице обновят фасад, крышу, подвал и заменят магистрали инженерных систем. Здание построили в 1997 году по проекту типовой серии. Оно имеет простую форму, на стенах нет декоративных элементов", - добавляется в сообщении.

Отмечается, что специалисты расчистили и промыли фасад, установили кронштейны для кондиционеров, утеплитель, сетки и оштукатурили поверхности. Фасад планируется покрасить в оттенки "полный желтый" и "сигнальный белый". На балконах обновят плиты, оштукатурят их и окрасят.