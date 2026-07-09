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На юге Москвы капитально отремонтируют девять жилых домов - РИА Новости, 09.07.2026
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На юге Москвы капитально отремонтируют девять жилых домов

Девять жилых домов отремонтируют на Воронежской улице в Москве в 2026 году

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЖилые дома в Москве
Жилые дома в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Жилые дома в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Девять жилых домов капитально отремонтируют на Воронежской улице на юге Москвы в этом году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в 2026 году приводят в порядок фасады девяти жилых домов на Воронежской улице с применением современных технологий. Они облицовывают стены фиброцементными панелями, а также используют метод "мокрый фасад", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что специалисты отреставрировали 17-этажные многоквартирные дома 44 и 46 на Воронежской улице. Рабочие расчистили и промыли открытые плоскости, загрунтовали поверхности, а также повесили кронштейны для кондиционеров и корзин под них. Затем они установили утеплитель из минеральной ваты, сетки из стекловолокна и оштукатурили поверхности. Фасады планируется окрасить в оттенки "кирпично-красный", "пыльно-серый" и "сигнальный белый".
"В 17-этажном многоквартирном жилом доме 48 на Воронежской улице обновят фасад, крышу, подвал и заменят магистрали инженерных систем. Здание построили в 1997 году по проекту типовой серии. Оно имеет простую форму, на стенах нет декоративных элементов", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что специалисты расчистили и промыли фасад, установили кронштейны для кондиционеров, утеплитель, сетки и оштукатурили поверхности. Фасад планируется покрасить в оттенки "полный желтый" и "сигнальный белый". На балконах обновят плиты, оштукатурят их и окрасят.
"В районе Орехово-Борисово Южное приведут в порядок еще шесть жилых зданий. Технологию "мокрый фасад" применят на домах 5, 7, 9, 52 и 56 на Воронежской улице. Стены дома 6 на этой же улице обновят с помощью фиброцементных панелей", - подчеркивается в сообщении.
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