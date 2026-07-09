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Асфальт обновили на участке Ленинского проспекта в Москве - РИА Новости, 09.07.2026
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Асфальт обновили на участке Ленинского проспекта в Москве

На участке Ленинского проспекта в Москве отремонтировали асфальтовое покрытие

© РИА Новости / Леонид ФедоровЛенинский проспект
Ленинский проспект - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Леонид Федоров
Ленинский проспект. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали асфальтовое покрытие на участке Ленинского проспекта от Садового кольца до Третьего транспортного кольца в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. Выполнили ремонт асфальта на участке Ленинского проспекта от Садового кольца до Третьего транспортного кольца. В общей сложности заменили более 100 тысяч квадратных метров", - рассказал Бирюков.
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Заммэра отметил, что ранее ремонт дорожного покрытия на этом участке Ленинского проспекта проводился в 2022 году, гарантийный срок составляет три года.
"Одна из причин ремонта дорог - колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик", - добавил он.
По словам Бирюкова, ремонт проходил в несколько этапов. На первом специалисты выполнили фрезерование существующего покрытия, затем отремонтировали смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего уложили новый асфальт. На завершающем этапе нанесли дорожную разметку.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, которые принадлежат городу.
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