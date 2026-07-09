Асфальт обновили на участке Ленинского проспекта в Москве

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали асфальтовое покрытие на участке Ленинского проспекта от Садового кольца до Третьего транспортного кольца в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. Выполнили ремонт асфальта на участке Ленинского проспекта от Садового кольца до Третьего транспортного кольца. В общей сложности заменили более 100 тысяч квадратных метров", - рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что ранее ремонт дорожного покрытия на этом участке Ленинского проспекта проводился в 2022 году, гарантийный срок составляет три года.

"Одна из причин ремонта дорог - колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик", - добавил он.

По словам Бирюкова, ремонт проходил в несколько этапов. На первом специалисты выполнили фрезерование существующего покрытия, затем отремонтировали смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего уложили новый асфальт. На завершающем этапе нанесли дорожную разметку.