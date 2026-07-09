Синоптик оценила вероятность образования смерча в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что условий для формирования смерча в Москве в пятницу не прогнозируется.
- По словам Поздняковой, смерчи формируются при контрасте жаркой погоды и холодного фронта, но сейчас таких процессов не отмечается.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Условий для формирования смерча в Москве в пятницу не прогнозируется, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Ранее в ряде СМИ сообщалось, что смерч может сформироваться в Москве в пятницу.
"Смерчи формируются тогда, когда в жаркую погоду приходит очень контрастный холодный фронт. Сейчас таких процессов не отмечается", - сказала Позднякова.