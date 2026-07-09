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Синоптик оценила вероятность образования смерча в Москве - РИА Новости, 09.07.2026
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17:04 09.07.2026
Синоптик оценила вероятность образования смерча в Москве

Синоптик Позднякова: условий для формирования смерча в Москве не прогнозируется

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что условий для формирования смерча в Москве в пятницу не прогнозируется.
  • По словам Поздняковой, смерчи формируются при контрасте жаркой погоды и холодного фронта, но сейчас таких процессов не отмечается.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Условий для формирования смерча в Москве в пятницу не прогнозируется, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Ранее в ряде СМИ сообщалось, что смерч может сформироваться в Москве в пятницу.
"Смерчи формируются тогда, когда в жаркую погоду приходит очень контрастный холодный фронт. Сейчас таких процессов не отмечается", - сказала Позднякова.
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ОбществоМоскваТатьяна Позднякова
 
 
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