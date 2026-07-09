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Суд в Москве вынес приговор 11 участникам финансовой пирамиды - РИА Новости, 09.07.2026
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16:39 09.07.2026
Суд в Москве вынес приговор 11 участникам финансовой пирамиды

Суд в Москве приговорил 11 человек к реальным и условным срокам за обман 200 лиц

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Москве приговорил 11 участников финансовой пирамиды к реальным и условным срокам за обман 200 человек.
  • Общий ущерб от действий участников ОПГ превысил 240 миллионов рублей.
  • Трое участников приговорены к реальным срокам лишения свободы: Григорьев — к 10 годам, Анастасов — к 8 годам, Ермаков — к 7 годам.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к реальным до 10 лет и условным срокам 11 участников финансовой пирамиды за обман 200 человек более чем на 240 миллионов рублей, сообщает столичная прокуратура.
Установлено, что 11 человек в составе ОПГ похищали деньги граждан под видом заключения договоров паевых накоплений - фактически это была финансовая пирамида. Они зарегистрировали две организации, арендовали офисные помещения в различных районах Москвы и разместили рекламу, обещая выгодное вложение денег и выплату процентов. Всего от их действий пострадало 200 человек, большинство из которых пенсионеры, а общий ущерб превысил 240 миллионов рублей.
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"Бабушкинский районный суд города Москвы вынес приговор в отношении 11 участников организованной преступной группы, жителей различных регионов страны в возрасте от 30 до 56 лет Олега Емакова, Никиты Григорьева, Дениса Анастасова, Тимура Гасанова, Людмилы и Лилит Вартанян, Александры Грабовской, Ольги Савкиной, Юлии Поваровой, Натальи Даниловой, Ларисы Трофимовой... Суд приговорил Григорьева к 10 годам лишения свободы, Анастасова – к 8 годам и Ермакова к 7 годам лишения свободы. Отбывать наказания они будут в колониях строгого и общего режима", - говорится в сообщении прокуратуры.
Отмечается, что остальным участникам финансовой пирамиды назначено наказание в виде лишения свободы условно. Все 11 человек признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".
Уголовное дело в отношении организаторов и других участников преступной группы выделено в отдельное производство.
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