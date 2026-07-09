Москва видит заблуждения США по ситуации на Украине, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о заблуждениях в администрации США.
- По его словам, в Белом доме ошибочно считают, что эскалация ситуации на Украине может способствовать выходу на мирный трек урегулирования.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Москва видит заблуждения в администрации США о том, что эскалация ситуации на Украине поможет выйти на мирный трек урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы видим некие заблуждения в администрации Белого дома, заблуждения относительно того, что путем эскалации, путем военного давления можно способствовать выходу на мирный трек урегулирования - это ошибочное суждение", - сказал он журналистам.