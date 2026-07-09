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Свыше 100 нестационарных торговых объектов реализовали на торгах в Москве - РИА Новости, 09.07.2026
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07:20 09.07.2026
Свыше 100 нестационарных торговых объектов реализовали на торгах в Москве

Более 100 нестационарных торговых объектов реализовали на аукционах в Москве

© Фото : пресс-служба ДКПСвыше 100 нестационарных торговых объектов реализовали на торгах в Москве
Свыше 100 нестационарных торговых объектов реализовали на торгах в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : пресс-служба ДКП
Свыше 100 нестационарных торговых объектов реализовали на торгах в Москве
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. В столице за первые шесть месяцев 2026 года на городских торгах реализовали более чем 100 нестационарных торговых объектов (НТО), заявил глава департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
Он отметил, что столичные бизнесмены могут открыть свое дело в различных районах, получив право ведения коммерческой деятельности в НТО.
"Предприниматели могут открыть бизнес в разных районах Москвы, получив права ведения коммерческой деятельности в нестационарных торговых объектах. Такие лоты реализуются на городских торгах. НТО находятся в общественных местах с высокой проходимостью — на улицах, набережных, в парках, возле станций метро, в жилых микрорайонах и в подземных пешеходных переходах. В первом полугодии 2026 года на городских аукционах реализовали 113 лотов в этой категории — их совокупная площадь составила 4,7 тысячи квадратных метров", – приводит пресс-служба департамента слова Пуртова.
Он подчеркнул, что больше всего объектов — 31 — перешло в пользование победителям торгов на юге столицы. В пятерку самых востребованных административных округов также вошли Центральный, Восточный, Юго-Восточный и Западный. Самыми популярными стали объекты для продажи продуктов питания. Средняя конкуренция в ходе аукционов составила два участника.
Благодаря участию в торгах у начинающих предпринимателей и представителей малого бизнеса появляются дополнительные возможности. С победителями аукционов подписывают договоры, на основании условий которых им передают в пользование готовые объекты или выделяют участки под их размещение.
Информация об имуществе, которое выставляет Москва на торги, доступна в специальном разделе инвестиционного портала города. Там есть фотографии лотов, документация и другие данные. Участникам торгов необходимо зарегистрироваться на площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.
Развитие цифровых сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта города Москвы "Цифровое государственное управление".
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