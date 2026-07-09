Эксперт объяснил алгоритм повторных атак мошенников на прежних жертв

Краткий пересказ от РИА ИИ Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко предупредил, что жертвы мошенников могут снова стать целью злоумышленников.

Мошенники используют детальную информацию о суммах и обстоятельствах первого обмана для создания убедительных сценариев и выдают себя за сотрудников силовых структур или представителей вымышленных фондов поддержки.

Петр Щербаченко посоветовал игнорировать звонки и сообщения от неизвестных организаций, предлагающих компенсацию или возврат похищенных средств, и не пересылать посторонним скриншоты чеков, банковские выписки и детали переписки по прошлым инцидентам.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Люди, которые уже становились жертвами мошенников, могут снова быть атакованы, предупредил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

"Мошенники заново обращаются к гражданам, которые ранее уже становились жертвами финансовых преступлений. Злоумышленники целенаправленно выбирают прошлых пострадавших, считая их психологически уязвимыми. Аферисты используют детальную информацию о суммах и обстоятельствах первого обмана для создания максимально убедительных сценариев", - сказал Щербаченко NEWS.ru

По словам доцента, при повторном контакте преступники выдают себя за сотрудников силовых структур или представителей вымышленных фондов поддержки. Затем они сообщают жертвам о возможности получить государственную выплату и просят предоставить скриншоты предыдущих переводов, а после - код из смс, который на самом деле дает доступ к порталу "Госуслуги", пояснил Щербаченко.

"Игнорируйте любые звонки и сообщения от неизвестных организаций, предлагающих компенсацию или гарантированный возврат ранее похищенных средств. Помните, что официальные правоохранительные органы и государственные ведомства никогда не запрашивают пароли, коды из уведомлений и персональные данные", - отметил специалист.