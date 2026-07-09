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Эксперт объяснил алгоритм повторных атак мошенников на прежних жертв - РИА Новости, 09.07.2026
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17:20 09.07.2026
Эксперт объяснил алгоритм повторных атак мошенников на прежних жертв

Щербаченко: аферисты используют информацию о суммах и деталях первого обмана

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗвонок мошенника
Звонок мошенника - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Звонок мошенника. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко предупредил, что жертвы мошенников могут снова стать целью злоумышленников.
  • Мошенники используют детальную информацию о суммах и обстоятельствах первого обмана для создания убедительных сценариев и выдают себя за сотрудников силовых структур или представителей вымышленных фондов поддержки.
  • Петр Щербаченко посоветовал игнорировать звонки и сообщения от неизвестных организаций, предлагающих компенсацию или возврат похищенных средств, и не пересылать посторонним скриншоты чеков, банковские выписки и детали переписки по прошлым инцидентам.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Люди, которые уже становились жертвами мошенников, могут снова быть атакованы, предупредил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
"Мошенники заново обращаются к гражданам, которые ранее уже становились жертвами финансовых преступлений. Злоумышленники целенаправленно выбирают прошлых пострадавших, считая их психологически уязвимыми. Аферисты используют детальную информацию о суммах и обстоятельствах первого обмана для создания максимально убедительных сценариев", - сказал Щербаченко NEWS.ru.
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По словам доцента, при повторном контакте преступники выдают себя за сотрудников силовых структур или представителей вымышленных фондов поддержки. Затем они сообщают жертвам о возможности получить государственную выплату и просят предоставить скриншоты предыдущих переводов, а после - код из смс, который на самом деле дает доступ к порталу "Госуслуги", пояснил Щербаченко.
"Игнорируйте любые звонки и сообщения от неизвестных организаций, предлагающих компенсацию или гарантированный возврат ранее похищенных средств. Помните, что официальные правоохранительные органы и государственные ведомства никогда не запрашивают пароли, коды из уведомлений и персональные данные", - отметил специалист.
Щербаченко также посоветовал не пересылать посторонним скриншоты чеков, банковские выписки и детали переписки по прошлым инцидентам.
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