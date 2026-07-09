Гросу подтвердил имена трех возможных кандидатов на пост премьера Молдавии

Краткий пересказ от РИА ИИ В список кандидатов на пост премьер-министра Молдавии входят Василий Тофан, Дан Перчун и Марчел Спатарь, заявил председатель правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу.

Президент Молдавии Майя Санду проведет консультации с парламентскими фракциями 10 и 11 июля для формирования нового кабинета министров.

Основные оппозиционные силы отказались от участия в консультациях.

КИШИНЕВ, 9 июл - РИА Новости. Председатель правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что в список кандидатов на пост премьер-министра входят предприниматель Василий Тофан, министр образования Дан Перчун и председатель парламентской комиссии по евроинтеграции Марчел Спатарь.

Президент Молдавии Майя Санду 10 и 11 июля проведет консультации с парламентскими фракциями по кандидатуре на пост премьер-министра для формирования нового кабинета министров. При этом 10 июля президент встречается с представителями оппозиции, а 11 - с правящей партией "Действие и солидарность". Основные оппозиционные силы от участия в консультациях отказались.

"Десятого июля мы решим, кто будет премьер-министром. ПДС рассматривает кандидатов как из числа членов партии, так и людей, которые не входят в политические партии, вы назвали три имени (Тофан, Перчун и Спатарь - ред.), все они есть в списке кандидатов", - заявил Гросу в ответ на просьбу журналистов прокомментировать возможных кандидатов на пост главы кабмина.

Он не стал уточнять, если ли еще кто-либо в списке. При этом партия "Действие и солидарность" приглашена на консультации с президентом 11 июля.

Согласно молдавскому законодательству, после роспуска или отставки прежнего кабмина президент обязана провести консультации со всеми парламентскими силами. После этого глава государства выдвигает кандидата в премьеры, у которого будет 15 дней для формирования команды, разработки программы и получения вотума доверия в парламенте.️