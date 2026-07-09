Мишустин призвал обеспечить фермеров топливом для сбора урожая

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул важность наличия у фермеров необходимого объема топлива для сбора урожая.
- Ранее глава государства отмечал необходимость соблюдения сезонных графиков поставок топлива для предприятий агропромышленного комплекса.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Важно, чтобы у фермеров был необходимый объем топлива для сбора урожая, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"В ряде регионов уже начали убирать урожай. Важно, чтобы у наших сельхозпроизводителей было для этого все необходимое, в том числе нужный запас топлива. Глава государства отмечал, что нужно приложить все усилия, чтобы у предприятий агропромышленного комплекса соблюдались сезонные графики поставок топлива", - сказал Мишустин на заседании правительства.