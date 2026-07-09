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Мишустин призвал обеспечить фермеров топливом для сбора урожая - РИА Новости, 09.07.2026
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14:52 09.07.2026 (обновлено: 15:48 09.07.2026)
Мишустин призвал обеспечить фермеров топливом для сбора урожая

Мишустин: важно, чтобы у российских фермеров было топливо для сбора урожая

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 9 июля 2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 9 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 9 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул важность наличия у фермеров необходимого объема топлива для сбора урожая.
  • Ранее глава государства отмечал необходимость соблюдения сезонных графиков поставок топлива для предприятий агропромышленного комплекса.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Важно, чтобы у фермеров был необходимый объем топлива для сбора урожая, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"В ряде регионов уже начали убирать урожай. Важно, чтобы у наших сельхозпроизводителей было для этого все необходимое, в том числе нужный запас топлива. Глава государства отмечал, что нужно приложить все усилия, чтобы у предприятий агропромышленного комплекса соблюдались сезонные графики поставок топлива", - сказал Мишустин на заседании правительства.
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ЭкономикаМихаил МишустинРоссия
 
 
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