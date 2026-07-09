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Мишустин прокомментировал взаимодействие России с дружественными странами - РИА Новости, 09.07.2026
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14:49 09.07.2026 (обновлено: 15:52 09.07.2026)
Мишустин прокомментировал взаимодействие России с дружественными странами

Мишустин: Россия заинтересована в реализации проектов с дружественными странами

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 9 июля 2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 9 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 9 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о заинтересованности России в реализации проектов со всеми дружественными странами.
  • Проекты могут быть реализованы в таких ключевых секторах, как авиастроение, микроэлектроника, машиностроение, металлургия и другие.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия заинтересована в реализации проектов со всеми дружественными странами, в том числе в авиастроении, микроэлектронике, машиностроении и металлургии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава российского правительства в понедельник выступил на пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге и осмотрел ее экспозицию.
"Мы заинтересованы в реализации совместных проектов со всеми дружественными государствами, в том числе и в таких ключевых секторах, как авиастроение, автопром, фармацевтика, микроэлектроника, машиностроение, металлургия и многие другие", - сказал Мишустин на заседании правительства, говоря об итогах участия в выставке.
Он подчеркнул, что объединение усилий важно для укрепления национальных экономик и повышения качества жизни людей.
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