Мишустин прокомментировал взаимодействие России с дружественными странами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о заинтересованности России в реализации проектов со всеми дружественными странами.
- Проекты могут быть реализованы в таких ключевых секторах, как авиастроение, микроэлектроника, машиностроение, металлургия и другие.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия заинтересована в реализации проектов со всеми дружественными странами, в том числе в авиастроении, микроэлектронике, машиностроении и металлургии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава российского правительства в понедельник выступил на пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге и осмотрел ее экспозицию.
"Мы заинтересованы в реализации совместных проектов со всеми дружественными государствами, в том числе и в таких ключевых секторах, как авиастроение, автопром, фармацевтика, микроэлектроника, машиностроение, металлургия и многие другие", - сказал Мишустин на заседании правительства, говоря об итогах участия в выставке.
Он подчеркнул, что объединение усилий важно для укрепления национальных экономик и повышения качества жизни людей.