В Минске простились с основателем ансамбля "Песняры" Владиславом Мисевичем

МИНСК, 9 июл - РИА Новости. В Минске простились с одним из основателей и участников легендарного вокально-инструментального ансамбля "Песняры", заслуженным артистом Белоруссии Владиславом Мисевичем, сообщает агентство Белта.

Мисевич скончался 6 июля на 82-м году жизни. Причиной смерти, по словам коллег, вероятно, стал оторвавшийся тромб.

"Проститься с Владиславом Мисевичем пришли родные и близкие, друзья, коллеги и многие деятели культуры. Дочь артиста Каролина рассказала, что папа для нее был необыкновенным человеком. По ее словам, всю жизнь музыка окружала Владислава Мисевича и его близких", - говорится в сообщении.

Художественный руководитель ансамбля " Песняры " Роман Козырев сказал, что Мисевич стоял у истоков ансамбля "Песняры", подарившим богатое наследие. "Он не только был прекрасным инструменталистом, но и верхним, первым голосом во всей песняровской многоголосной "пачке". Это также отражало его внутренний стержень, который он нес всю жизнь. Владислав был правдолюб, очень прямолинейный человек, творческий", - сказал Козырев.

Мисевича также запомнят благодаря его прекрасным партиям на музыкальных инструментах - окарине, флейте, дудке, добавил Козырев. Помимо этого, музыкант виртуозно играл на саксофоне. "Партии его можно слышать в наших белорусских обработках: и "Перепелочка", и "Купалинка", и "Березовый сок", и "Молодость моя – Белоруссия" - все эти флейтовые партии являются его творчеством и наследием, которое он нам оставил", - сказал художественный руководитель.

Мисевич - советский и белорусский музыкант, уроженец Оренбурга , с 1968 по 1992 год и в 1998 году участник ВИА "Песняры", один из основателей и участник ВИА "Белорусские песняры" с 1998 по 2021 год. В 1979 году он был удостоен звания Заслуженный артист Белорусской ССР. В последние годы жизни Мисевич сосредоточился на сольной карьере. Кроме того, он написал мемуары об ансамбле, которому посвятил значимую часть творческой карьеры. Книга "Песняры. Я роман с продолженьем пишу…" вышла в год 50-летия ансамбля.