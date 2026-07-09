Краткий пересказ от РИА ИИ
- Представитель польской партии «Конфедерация» Павел Усендек попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».
- «Миротворец» обвиняет политика в разжигании ненависти поляков к украинцам и межнациональной розни.
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Представитель польской партии "Конфедерация" Павел Усендек попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Персональные данные политика внесены в базу сайта в среду. "Миротворец" обвиняет его в "разжигании ненависти поляков к украинцам и межнациональной и межконфессиональной розни".
Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.