Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что покушения киевского режима на жизнь гражданского населения являются военными преступлениями.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Покушения киевского режима на жизнь гражданского населения являются военными преступлениями, украинские террористы поставили подобные действия на поток, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
"Убийство и покушения на жизнь гражданского населения - это военные преступления, которые украинские террористы поставили на поток. Преднамеренные атаки по гражданскому транспорту вооружением поставленным западниками. Террор, с которым якобы боролась "мировая общественность", стал обыденностью и теперь не заслуживает внимания Запада, но только если теракт реализован украинским режимом", - написал Мирошник в своем Telegram-канале, комментируя удар по гражданскому автомобилю в Белгородской области.
Региональный штаб Белгородской области в четверг сообщил, что беспилотник ВСУ нанес удар по автомобилю в Белгородском округе, от полученных травм мужчина скончался на месте. Еще двоих пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в больницы. У 16-летнего юноши проникающее осколочное ранение головы и частичная травматическая ампутация ноги, у женщины множественные осколочные ранения тела, добавили в оперштабе.