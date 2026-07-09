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Мирошник прокомментировал покушения киевского режима на российских граждан - РИА Новости, 09.07.2026
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13:10 09.07.2026
Мирошник прокомментировал покушения киевского режима на российских граждан

Мирошник: киевский режим поставил на поток покушения на жизнь российских граждан

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что покушения киевского режима на жизнь гражданского населения являются военными преступлениями.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Покушения киевского режима на жизнь гражданского населения являются военными преступлениями, украинские террористы поставили подобные действия на поток, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
"Убийство и покушения на жизнь гражданского населения - это военные преступления, которые украинские террористы поставили на поток. Преднамеренные атаки по гражданскому транспорту вооружением поставленным западниками. Террор, с которым якобы боролась "мировая общественность", стал обыденностью и теперь не заслуживает внимания Запада, но только если теракт реализован украинским режимом", - написал Мирошник в своем Telegram-канале, комментируя удар по гражданскому автомобилю в Белгородской области.
Региональный штаб Белгородской области в четверг сообщил, что беспилотник ВСУ нанес удар по автомобилю в Белгородском округе, от полученных травм мужчина скончался на месте. Еще двоих пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в больницы. У 16-летнего юноши проникающее осколочное ранение головы и частичная травматическая ампутация ноги, у женщины множественные осколочные ранения тела, добавили в оперштабе.
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