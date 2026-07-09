Мирошник прокомментировал покушения киевского режима на российских граждан

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Покушения киевского режима на жизнь гражданского населения являются военными преступлениями, украинские террористы поставили подобные действия на поток, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Региональный штаб Белгородской области в четверг сообщил, что беспилотник ВСУ нанес удар по автомобилю в Белгородском округе, от полученных травм мужчина скончался на месте. Еще двоих пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в больницы. У 16-летнего юноши проникающее осколочное ранение головы и частичная травматическая ампутация ноги, у женщины множественные осколочные ранения тела, добавили в оперштабе.