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В Минздраве хотят обязать стоматологов применять анестезию при риске боли - РИА Новости, 09.07.2026
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10:10 09.07.2026
В Минздраве хотят обязать стоматологов применять анестезию при риске боли

Минздрав предлагает ввести обязательное обезболивание при лечении зубов

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкСтоматолог во время приема пациента
Стоматолог во время приема пациента - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Стоматолог во время приема пациента. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство здравоохранения России предлагает ввести обязательное обезболивание при стоматологическом лечении, которое может повлечь за собой возникновение болевых ощущений.
  • При выявлении симптомов онкозаболевания стоматолог направляет пациента к врачу-онкологу.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Министерство здравоохранения России предлагает ввести обязательное обезболивание при стоматологическом лечении зубов, которое может повлечь за собой возникновение болевых ощущений, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Из документа следует, что при проведении лечения, после которого могут возникнуть болевые ощущения, манипуляции проводятся с обязательным обезболиванием. Первичная медико-санитарная помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в амбулаторных условиях.
Кроме того, если в ходе лечения были выявлены симптомы онкозаболевания, стоматолог направляет пациента к врачу-онкологу. При сочетанных и комбинированных травмах, заболеваниях зубов помощь оказывается врачами стоматологического профиля с привлечением врачей по специальностям.
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