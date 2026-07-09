В Минздраве хотят обязать стоматологов применять анестезию при риске боли

Краткий пересказ от РИА ИИ Министерство здравоохранения России предлагает ввести обязательное обезболивание при стоматологическом лечении, которое может повлечь за собой возникновение болевых ощущений.

При выявлении симптомов онкозаболевания стоматолог направляет пациента к врачу-онкологу.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Министерство здравоохранения России предлагает ввести обязательное обезболивание при стоматологическом лечении зубов, которое может повлечь за собой возникновение болевых ощущений, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Из документа следует, что при проведении лечения, после которого могут возникнуть болевые ощущения, манипуляции проводятся с обязательным обезболиванием. Первичная медико-санитарная помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в амбулаторных условиях.