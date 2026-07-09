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Сообщение о "минировании" больницы в Кисловодске оказалось ложным - РИА Новости, 09.07.2026
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19:07 09.07.2026
Сообщение о "минировании" больницы в Кисловодске оказалось ложным

Сообщение о "минировании" ГКБ и санатория МЧС в Кисловодске оказалось ложным

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкКисловодск
Кисловодск - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кисловодске поступило сообщение о минировании городской больницы и санатория «МЧС».
  • Проверка показала, что сообщение оказалось ложным, опасных предметов не обнаружено.
ПЯТИГОРСК, 9 июл – РИА Новости. Сообщение о минировании городской больницы и санатория "МЧС" в Кисловодске не подтвердилось, опасных предметов не обнаружено, сообщил глава города Евгений Моисеев.
Ранее в четверг глава города сообщил о поступлении информации о якобы минировании городской больницы и санатория "МЧС".
"По итогам проверки установлено, что сообщение оказалось ложным. Опасных предметов обнаружено не было. Благодарю сотрудников всех служб за слаженную работу и оперативное реагирование", – написал Моисеев в своем Telegram-канале.
Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
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