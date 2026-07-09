Сообщение о "минировании" больницы в Кисловодске оказалось ложным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кисловодске поступило сообщение о минировании городской больницы и санатория «МЧС».
- Проверка показала, что сообщение оказалось ложным, опасных предметов не обнаружено.
ПЯТИГОРСК, 9 июл – РИА Новости. Сообщение о минировании городской больницы и санатория "МЧС" в Кисловодске не подтвердилось, опасных предметов не обнаружено, сообщил глава города Евгений Моисеев.
Ранее в четверг глава города сообщил о поступлении информации о якобы минировании городской больницы и санатория "МЧС".
"По итогам проверки установлено, что сообщение оказалось ложным. Опасных предметов обнаружено не было. Благодарю сотрудников всех служб за слаженную работу и оперативное реагирование", – написал Моисеев в своем Telegram-канале.
Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.