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В МИД рассказали о планах Прибалтики по депортации русскоязычных - РИА Новости, 09.07.2026
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22:50 09.07.2026 (обновлено: 22:54 09.07.2026)
В МИД рассказали о планах Прибалтики по депортации русскоязычных

МИД: страны Прибалтики готовы массово депортировать даже пожилых русскоязычных

© РИА Новости / Рамиль СитдиковФлаги Литвы и Эстонии
Флаги Литвы и Эстонии - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Флаги Литвы и Эстонии . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев сообщил о подготовке властями Эстонии, Латвии и Литвы массовой депортации русскоязычных.
  • Лукьянцев отметил, что власти трех прибалтийских стран занимают лидирующие позиции по уровню русофобии среди всего Запада.
  • По словам Лукьянцева, власти Эстонии, Латвии и Литвы готовятся к депортации русскоязычных, включая пожилых людей.
ЖЕНЕВА, 9 июл - РИА Новости. Власти Эстонии, Латвии и Литвы, готовящие массовую депортацию русскоязычных, задумывают эту меру даже в отношении пожилых людей, сообщил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев, текст заявления есть в распоряжении РИА Новости.
Дипломат принял участие в презентации в отделении ООН в Женеве совместного доклада МИД РФ и Белоруссии о ситуации с правами человека в отдельных странах. Лукьянцев отметил лидерство властей трех прибалтийских стран по уровню русофобии в их политике среди всего Запада.
"Балтийские режимы открыто готовятся к массовой депортации русскоязычных жителей, включая пожилых", - сказал он.
Ранее Лукьянцев предупреждал о подготовке массовой депортации русскоязычных из этих стран. По его оценке, таким образом власти трех республик хотят окончательно решить "русский вопрос".
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