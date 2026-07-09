Краткий пересказ от РИА ИИ
- Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев сообщил о подготовке властями Эстонии, Латвии и Литвы массовой депортации русскоязычных.
- Лукьянцев отметил, что власти трех прибалтийских стран занимают лидирующие позиции по уровню русофобии среди всего Запада.
- По словам Лукьянцева, власти Эстонии, Латвии и Литвы готовятся к депортации русскоязычных, включая пожилых людей.
ЖЕНЕВА, 9 июл - РИА Новости. Власти Эстонии, Латвии и Литвы, готовящие массовую депортацию русскоязычных, задумывают эту меру даже в отношении пожилых людей, сообщил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев, текст заявления есть в распоряжении РИА Новости.
"Балтийские режимы открыто готовятся к массовой депортации русскоязычных жителей, включая пожилых", - сказал он.
Ранее Лукьянцев предупреждал о подготовке массовой депортации русскоязычных из этих стран. По его оценке, таким образом власти трех республик хотят окончательно решить "русский вопрос".