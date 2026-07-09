В МИД рассказали о планах Прибалтики по депортации русскоязычных

Краткий пересказ от РИА ИИ Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев сообщил о подготовке властями Эстонии, Латвии и Литвы массовой депортации русскоязычных.

Лукьянцев отметил, что власти трех прибалтийских стран занимают лидирующие позиции по уровню русофобии среди всего Запада.

По словам Лукьянцева, власти Эстонии, Латвии и Литвы готовятся к депортации русскоязычных, включая пожилых людей.

ЖЕНЕВА, 9 июл - РИА Новости. Власти Эстонии, Латвии и Литвы, готовящие массовую депортацию русскоязычных, задумывают эту меру даже в отношении пожилых людей, сообщил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев, текст заявления есть в распоряжении РИА Новости.

Дипломат принял участие в презентации в отделении ООН Женеве совместного доклада МИД РФ и Белоруссии о ситуации с правами человека в отдельных странах. Лукьянцев отметил лидерство властей трех прибалтийских стран по уровню русофобии в их политике среди всего Запада.

"Балтийские режимы открыто готовятся к массовой депортации русскоязычных жителей, включая пожилых", - сказал он.