МИД: в Прибалтике охотятся на тех, кто выступает за отношения с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Эстонии, Латвии и Литвы ведут открытое преследование активистов, выступающих за конструктивные отношения с Россией, сообщил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.

Он отметил лидерство властей трех прибалтийских стран по уровню русофобии в их политике среди всего Запада.

Активисты из русскоговорящих сообществ становятся жертвами давления и репрессий в прибалтийских государствах, заявил дипломат.

ЖЕНЕВА, 9 июл - РИА Новости. Власти Эстонии, Латвии и Литвы ведут открытое преследование активистов, выступающих за конструктивные отношения с Россией, сообщил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев, текст заявления которого есть в распоряжении РИА Новости.

Дипломат принял участие в презентации в отделении ООН Женеве совместного доклада МИД РФ и Белоруссии о ситуации с правами человека в отдельных странах. Лукьянцев отметил лидерство властей трех прибалтийских стран по уровню русофобии в их политике среди всего Запада.

"Активисты из русскоговорящих сообществ, которые осмеливаются выразить альтернативную точку зрения в пользу конструктивных отношений с Россией, сохранения культурных, языковых и исторических связей, защищают русский язык и русскую культуру, становятся жертвами давления и репрессий в этих полицейских государствах", - сказал он.