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МИД: в Прибалтике охотятся на тех, кто выступает за отношения с Россией - РИА Новости, 09.07.2026
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21:22 09.07.2026
МИД: в Прибалтике охотятся на тех, кто выступает за отношения с Россией

МИД: в Прибалтике открыли охоту на тех, кто выступает за отношения с Россией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Эстонии, Латвии и Литвы ведут открытое преследование активистов, выступающих за конструктивные отношения с Россией, сообщил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.
  • Он отметил лидерство властей трех прибалтийских стран по уровню русофобии в их политике среди всего Запада.
  • Активисты из русскоговорящих сообществ становятся жертвами давления и репрессий в прибалтийских государствах, заявил дипломат.
ЖЕНЕВА, 9 июл - РИА Новости. Власти Эстонии, Латвии и Литвы ведут открытое преследование активистов, выступающих за конструктивные отношения с Россией, сообщил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев, текст заявления которого есть в распоряжении РИА Новости.
Дипломат принял участие в презентации в отделении ООН в Женеве совместного доклада МИД РФ и Белоруссии о ситуации с правами человека в отдельных странах. Лукьянцев отметил лидерство властей трех прибалтийских стран по уровню русофобии в их политике среди всего Запада.
"Активисты из русскоговорящих сообществ, которые осмеливаются выразить альтернативную точку зрения в пользу конструктивных отношений с Россией, сохранения культурных, языковых и исторических связей, защищают русский язык и русскую культуру, становятся жертвами давления и репрессий в этих полицейских государствах", - сказал он.
"На них открыто объявлена охота в этих прибалтийских государствах, руководимых явно русофобскими режимами", - добавил дипломат.
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В миреРоссияГригорий ЛукьянцевООНПрибалтикаЭстонияЛатвияЛитваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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