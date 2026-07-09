Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти Эстонии, Латвии и Литвы ведут открытое преследование активистов, выступающих за конструктивные отношения с Россией, сообщил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.
- Он отметил лидерство властей трех прибалтийских стран по уровню русофобии в их политике среди всего Запада.
- Активисты из русскоговорящих сообществ становятся жертвами давления и репрессий в прибалтийских государствах, заявил дипломат.
ЖЕНЕВА, 9 июл - РИА Новости. Власти Эстонии, Латвии и Литвы ведут открытое преследование активистов, выступающих за конструктивные отношения с Россией, сообщил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев, текст заявления которого есть в распоряжении РИА Новости.
"Активисты из русскоговорящих сообществ, которые осмеливаются выразить альтернативную точку зрения в пользу конструктивных отношений с Россией, сохранения культурных, языковых и исторических связей, защищают русский язык и русскую культуру, становятся жертвами давления и репрессий в этих полицейских государствах", - сказал он.
"На них открыто объявлена охота в этих прибалтийских государствах, руководимых явно русофобскими режимами", - добавил дипломат.