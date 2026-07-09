Европа рассматривает переговоры как ширму для эскалации, заявили в МИД

ЖЕНЕВА, 9 июл — РИА Новости. Страны Европы рассматривают вероятные переговоры с Москвой как ширму для подготовки к новому этапу эскалации, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Галузин.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что у России нет никаких иллюзий относительно реальных планов ЕС по участию в урегулировании ситуации на Украине. Глава ведомства также подчеркивал, что в этом вопросе Владимир Зеленский выдвигает хамские и нереалистичные условия Москве и своим европейским кураторам.