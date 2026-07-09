Европа рассматривает переговоры как ширму для эскалации, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что страны Европы рассматривают вероятные переговоры с Москвой как ширму для подготовки к новому этапу эскалации.
- По его словам, встреча с послами Британии, Германии и Франции подтвердила отсутствие новых конструктивных предложений по решению украинского конфликта.
ЖЕНЕВА, 9 июл — РИА Новости. Страны Европы рассматривают вероятные переговоры с Москвой как ширму для подготовки к новому этапу эскалации, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Галузин.
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"Сегодня европейцы рассматривают гипотетические переговоры с Россией не как возможность сближения позиций и поиска взаимоприемлемых решений украинского кризиса, а как ширму для подготовки к новому этапу эскалации противостояния с нашей страной, инструмент навязывания собственных, заведомо неприемлемых для нас ультимативных требований", — сказал он.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что у России нет никаких иллюзий относительно реальных планов ЕС по участию в урегулировании ситуации на Украине. Глава ведомства также подчеркивал, что в этом вопросе Владимир Зеленский выдвигает хамские и нереалистичные условия Москве и своим европейским кураторам.