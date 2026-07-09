Краткий пересказ от РИА ИИ Канада выбрала немецкую компанию ThyssenKrupp Marine Systems в качестве генерального подрядчика для строительства своего нового подводного флота.

Сделка по подводным лодкам для Канады принесет до 100 миллиардов евро добавленной стоимости для Германии.

Сделка обеспечит тысячи рабочих мест в Германии на годы и десятилетия.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что сделка по подводным лодкам для Канады, генеральным подрядчиком по которой выступит немецкая компания ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), принесет до 100 миллиардов евро добавленной стоимости и обеспечит тысячи рабочих мест в Германии.

Ранее канадский премьер-министр Марк Карни сообщил, что Канада выбрала немецкую судостроительную корпорацию ThyssenKrupp Marine Systems в качестве генерального подрядчика для строительства своего нового подводного флота.

"Канада только что приняла решение модернизировать свой подводный флот с помощью Германии и Норвегии и закупить двенадцать лодок у компании TKMS. Уважаемые коллеги, это крупнейший международный оборонный заказ в истории Федеративной Республики Германия, который обеспечит создание стоимости в размере до 100 миллиардов евро в течение следующих десятилетий", - заявил Мерц во время выступления с в бундестаге. Трансляция велась на сайте немецкого парламента.

Канцлер ФРГ подчеркнул, что это решение канадского правительства выдать заказ немецко-норвежскому консорциуму "на годы и десятилетия обеспечит тысячи рабочих мест в Германии".