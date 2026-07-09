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"Нет денег". Заявление Мерца об Украине вызвало удивление во Франции - РИА Новости, 09.07.2026
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08:50 09.07.2026 (обновлено: 09:45 09.07.2026)
"Нет денег". Заявление Мерца об Украине вызвало удивление во Франции

Политик Филиппо призвал перестать помогать Украине после заявления Мерца

© REUTERS / Yves HermanКанцлер Германии Фридрих Мерц на саммите НАТО в Анкаре
Канцлер Германии Фридрих Мерц на саммите НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© REUTERS / Yves Herman
Канцлер Германии Фридрих Мерц на саммите НАТО в Анкаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что Киеву нужно перестать помогать после заявления канцлера Германии Фридриха Мерца.
  • Он добавил, что после очередного пакета помощи Киеву, французам скажут заморозить пенсии и повысить налоги.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Киеву нужно перестать помогать после заявления канцлера Германии Фридриха Мерца, заявил в соцсети X лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Мерц написал пост, в котором сказал, что Украина "может рассчитывать на Европу" и что он заверил Владимира Зеленского в полной поддержке. Кроме того, он высказался о выделении Киеву 70 миллиардов евро.
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"Что означает миллиарды и миллиарды, оплаченные французами… Затем нам скажут, что мы должны прекратить возмещать расходы на лекарства, заморозить пенсии, повысить налоги, потому что "у нас нет денег"!… Хватит", — говорится в публикации Филиппо.

Страны НАТО приняли по итогам саммита в Анкаре 7-8 июля декларацию с обязательством предоставить Украине вооружение и военную помощь на 70 миллиардов миллиардов евро в 2026 году и как минимум на аналогичном уровне в 2027 году. Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее заявлял, что именно Берлин намерен внести самый большой индивидуальный взнос среди стран НАТО на поддержку Киева.

При этом Мерц отказался раскрыть размер будущего взноса Германии в рамках очередного пакета военной поддержки Украины.
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