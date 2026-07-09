Медведица и двое медвежат заглянули на станцию "Северный полюс—42"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Медведица с двумя медвежатами посетила дрейфующую станцию «Северный полюс-42».
- Медвежата внимательно наблюдают за действиями медведицы и повторяют их, исследуя заинтересовавшие предметы.
- Дрейфующая станция «Северный полюс-42» находится в восточном полушарии, в районе 84° 18' с.ш. и 00° 55' в.д.
МУРМАНСК, 9 июл – РИА Новости. Медведица и двое медвежат заглянули к полярникам на дрейфующей в Арктике станции "Северный полюс-42", которая сейчас находится в восточном полушарии, рассказали в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте.
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"Медведица с парочкой медвежат посетила дрейфующую станцию "Северный полюс-42". Троица уже не раз навещала полярников. Малыши держатся близко к маме-медведице и внимательно наблюдают за ее действиями – учатся", - говорится в сообщении института на платформе "Макс".
Как заметили ученые, если что-то на льду привлекло внимание медведицы, медвежата тут же подбегают и, повторяя за мамой, "в три носа и шесть лап" начинают исследовать заинтересовавший предмет.
"Один медвежонок непоседа – все время норовит завалиться на спину и подрыгать лапами. Второй кажется более серьезным, но тоже любит пошалить", - отметили сотрудники станции.
Дрейфующая станция "Северный полюс-42" вновь вернулась в восточное полушарие и работает в районе 84° 18' с.ш. и 00° 55' в.д.
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