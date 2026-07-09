Гималайские медведи из московского зоопарка сменили место жительства

Отмечается, что после переезда медведей в их вольерах начался масштабный ремонт, после окончания которого Васю и Бефану вернут в Московский зоопарк.

"Гималайские медведи жили раздельно каждый в своем вольере и не пересекались друг с другом, так как это одиночные животные. Поэтому не нужно волноваться, что Вася и Фаня едут порознь. На новом месте у них будут комфортные условия содержания, где они так же будут окружены заботой и вниманием", - сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, слова которой приводятся в сообщении.