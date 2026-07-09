Гималайские медведи из московского зоопарка сменили место жительства

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гималайские медведи Вася и Бефана временно переехали в другие города на время ремонта в вольерах в московском зоопарке.
- Вася переехал в Калининградский зоопарк, а Бефана — в филиал Московского зоопарка в Великом Устюге.
- После завершения ремонта в вольерах медведей вернут в Московский зоопарк.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Гималайские медведи Вася и Бефана временно переехали в другие города на время ремонта в вольерах в московском зоопарке, сообщил столичный зоосад.
"В конце июня гималайские медведи Вася и Фаня (она же Бефана), живущие на Старой территории недалеко от павильона "Фауна Китая", временно сменили место жительства. Вася переехал в Калининградский зоопарк, а Фаня в филиал Московского зоопарка – Зоосад в Вотчине Деда Мороза в Великом Устюге", - говорится в канале зоопарка на платформе "Макс".
Отмечается, что после переезда медведей в их вольерах начался масштабный ремонт, после окончания которого Васю и Бефану вернут в Московский зоопарк.
"Гималайские медведи жили раздельно каждый в своем вольере и не пересекались друг с другом, так как это одиночные животные. Поэтому не нужно волноваться, что Вася и Фаня едут порознь. На новом месте у них будут комфортные условия содержания, где они так же будут окружены заботой и вниманием", - сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, слова которой приводятся в сообщении.