МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве в период с 03 до 21 часа 10 июля ожидается кратковременный дождь, местами гроза.
- В период с 12 до 21 часа в отдельных районах Москвы возможны сильный дождь, ливень, град и шквалистое усиление ветра до 15–20 метров в секунду.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Спасатели предупредили о ливне, граде и ветре до 20 метров в секунду в пятницу в Москве, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 03 до 21 часа 10 июля в связи с влиянием активного циклона, смещающегося с юга, в Москве ожидается кратковременный дождь, местами гроза, в период с 12 до 21 часа в отдельных районах сильный дождь, ливень, град, шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.
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