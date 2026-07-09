Суд в США оштрафовал Илона Маска

ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Суд американского округа Колумбия обязал миллиардера Илона Маска выплатить комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) штраф в размере 1,5 миллиона долларов за нарушения при покупке соцсети Twitter, следует из решения суда, с которым ознакомилось РИА Новости.

В январе 2025 года SEC подала на Маска в суд, заявив, что он не представил регулятору сведения о бенефициарном владении, раскрывающие факт приобретения им более 5% находящихся в обращении акций Twitter в марте 2022 года, в нарушение федеральных законов о ценных бумагах. В результате Маск смог продолжить скупку акций по "искусственно заниженным" ценам.