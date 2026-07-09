Суд в США оштрафовал Илона Маска

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд американского округа Колумбия обязал Илона Маска выплатить штраф в размере 1,5 миллиона долларов за нарушения при покупке соцсети Twitter.
- Средства должны быть переведены Комиссии по ценным бумагам и биржам США в срок до 30 дней.
- SEC заявила, что Маск не представил сведения о бенефициарном владении акциями Twitter, что позволило ему продолжить скупку акций по «искусственно заниженным» ценам.
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Суд американского округа Колумбия обязал миллиардера Илона Маска выплатить комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) штраф в размере 1,5 миллиона долларов за нарушения при покупке соцсети Twitter, следует из решения суда, с которым ознакомилось РИА Новости.
В начале мая комиссия сообщала, что трастовый фонд Маска согласился выплатить штраф за нарушения, допущенные при покупке соцсети, впоследствии переименованной в X.
"Настоящим постановлением указывается, что траст должен выплатить гражданско-правовой штраф в размере 1 500 000 долларов Комиссии по ценным бумагам и биржам", - говорится в решении суда.
Там добавили, что средства должны быть переведены в срок до 30 дней. После их получения комиссия переведет деньги на счет минфина США.
В январе 2025 года SEC подала на Маска в суд, заявив, что он не представил регулятору сведения о бенефициарном владении, раскрывающие факт приобретения им более 5% находящихся в обращении акций Twitter в марте 2022 года, в нарушение федеральных законов о ценных бумагах. В результате Маск смог продолжить скупку акций по "искусственно заниженным" ценам.
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