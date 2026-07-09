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В Ульяновской области нашли пропавшего мальчика - РИА Новости, 09.07.2026
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15:12 09.07.2026
В Ульяновской области нашли пропавшего мальчика

В Димитровграде в Ульяновской области нашли пропавшего 12-летнего мальчика

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Димитровграде нашли пропавшего в среду двенадцатилетнего мальчика.
  • С ним все в порядке.
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Двенадцатилетний мальчик, пропавший в среду в Димитровграде, найден, с ним все в порядке, сообщили РИА Новости в УМВД России по Ульяновской области.
Ранее региональный отряд "Лиза Алерт" сообщил, что 8 июля в Димитровграде пропал мальчик 2013 года рождения.
"Найден после обеда в Димитровграде. Жив, здоров", - сообщили в региональном УМВД России.
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