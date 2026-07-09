В Ульяновской области нашли пропавшего мальчика

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Димитровграде нашли пропавшего в среду двенадцатилетнего мальчика.
- С ним все в порядке.
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Двенадцатилетний мальчик, пропавший в среду в Димитровграде, найден, с ним все в порядке, сообщили РИА Новости в УМВД России по Ульяновской области.
Ранее региональный отряд "Лиза Алерт" сообщил, что 8 июля в Димитровграде пропал мальчик 2013 года рождения.
"Найден после обеда в Димитровграде. Жив, здоров", - сообщили в региональном УМВД России.
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