"Срочно нужно заменить его на Марин Ле Пен", — отметил другой.



"Этот тип опасен", — поделился мнением пользователь.



"Это становится невыносимо. Воинствующий политик с рекордно низкими рейтингами любой ценой хочет развязать войну после того, как довел страну до разорения. Госпожа Макрон, сделайте что-нибудь! Пусть его отправят под наблюдение до конца его срока. Этот человек одинок, одержим манией величия, и никто не решается ему перечить", — заключили читатели.



Накануне президент Франции объявил о проведении в Париже 13 июля встречи "коалиции добровольцев" и анонсировал беспрецедентные совместные военные. Их цель — "укрепить" стратегическое планирование странц-участниц.



Глава России Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.



В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.