В Будапеште прошел митинг против произвола премьера Мадьяра

Краткий пересказ от РИА ИИ В Будапеште состоялся митинг против предложения премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра о поправке к конституции, предусматривающей отставку президента Тамаша Шуйока.

Митинг организовали оппозиционные партии «Фидес» и Христианско-демократическая народная партия под девизом «Остановим произвол».

Бывший президент Венгрии Янош Адер и представители партии «Фидес» выступили на митинге в поддержку Шуйока и с критикой в адрес Мадьяра.

БУДАПЕШТ, 9 июл - РИА Новости. Митинг против произвола премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, который предложил поправку к конституции страны, предусматривающую отставку венгерского президента Тамаша Шуйока, состоялся в Будапеште, передает корреспондент РИА Новости.

В субботу Мадьяр внес в парламент Венгрии проект 17-й поправки к конституции, которая предусматривает в числе прочего отстранение от должности Шуйока и ограничение срока нахождения в должности депутата парламента 12 годами.

Перед резиденцией президента Венгрии собралось несколько тысяч человек. Митинг организовали оппозиционные партии "Фидес" и Христианско-демократическая народная партия под девизом "Остановим произвол".

Собравшаяся толпа скандировала лозунги с критикой Мадьяра, призывы к его отставке и в поддержку экс-премьера Виктора Орбана. Участники митинга держали в руках венгерские флаги и плакаты с критическими высказываниями в адрес Мадьяра, а также против партии "Тиса". Среди плакатов было и изображение Мадьяра, который поедает кровоточащую надпись "Демократия".

"Если на замену Тамашу Шуйоку будет выбран другой человек, кем бы он ни был, какое уважение он будет иметь? Я тоже думаю, никакого. Как он сможет представлять интересы страны, даже за границей? Я тоже думаю, никак. И как он сможет выражать национальное единство? Я тоже думаю, никак", - сказал на митинге бывший президент Венгрии Янош Адер, занимавший этот пост в 2012-2022 годах.

Директор по связям с общественностью партии "Фидес", бывший пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши, выступая перед собравшимися, заявил, что политическое сообщество партии "на 99% чистое", и призвал Шуйока "не бояться карманного диктатора".

"Как президент, конституционный юрист и честный гражданин Тамаш Шуйок никогда не подпишет ни одного неконституционного решения или закона", - подчеркнул он.

Месяц назад перед президентской резиденцией уже проходил митинг в поддержку Шуйока, тогда собравшихся было примерно в четыре раза меньше.

Ранее глава фракции "Фидес" Гергей Гуйяш назвал проект поправки концом конституционной демократии и началом автократии в Венгрии.

Портал Index сообщил в понедельник, что партия "Тиса" рассматривает на должность президента страны оперную певицу Андреа Рошт, гроссмейстера Юдит Полгар и действующего спикера парламента Агнеш Форстхоффер. Для утверждения кандидата необходимы две трети голосов в парламенте, которые у "Тисы" есть.