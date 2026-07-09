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В Будапеште прошел митинг против произвола премьера Мадьяра - РИА Новости, 09.07.2026
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22:42 09.07.2026
В Будапеште прошел митинг против произвола премьера Мадьяра

В Венгрии прошел митинг против произвола премьер-министра Петера Мадьяра

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПетер Мадьяр
Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Петер Мадьяр. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Будапеште состоялся митинг против предложения премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра о поправке к конституции, предусматривающей отставку президента Тамаша Шуйока.
  • Митинг организовали оппозиционные партии «Фидес» и Христианско-демократическая народная партия под девизом «Остановим произвол».
  • Бывший президент Венгрии Янош Адер и представители партии «Фидес» выступили на митинге в поддержку Шуйока и с критикой в адрес Мадьяра.
БУДАПЕШТ, 9 июл - РИА Новости. Митинг против произвола премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, который предложил поправку к конституции страны, предусматривающую отставку венгерского президента Тамаша Шуйока, состоялся в Будапеште, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу Мадьяр внес в парламент Венгрии проект 17-й поправки к конституции, которая предусматривает в числе прочего отстранение от должности Шуйока и ограничение срока нахождения в должности депутата парламента 12 годами.
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Перед резиденцией президента Венгрии собралось несколько тысяч человек. Митинг организовали оппозиционные партии "Фидес" и Христианско-демократическая народная партия под девизом "Остановим произвол".
Собравшаяся толпа скандировала лозунги с критикой Мадьяра, призывы к его отставке и в поддержку экс-премьера Виктора Орбана. Участники митинга держали в руках венгерские флаги и плакаты с критическими высказываниями в адрес Мадьяра, а также против партии "Тиса". Среди плакатов было и изображение Мадьяра, который поедает кровоточащую надпись "Демократия".
"Если на замену Тамашу Шуйоку будет выбран другой человек, кем бы он ни был, какое уважение он будет иметь? Я тоже думаю, никакого. Как он сможет представлять интересы страны, даже за границей? Я тоже думаю, никак. И как он сможет выражать национальное единство? Я тоже думаю, никак", - сказал на митинге бывший президент Венгрии Янош Адер, занимавший этот пост в 2012-2022 годах.
Директор по связям с общественностью партии "Фидес", бывший пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши, выступая перед собравшимися, заявил, что политическое сообщество партии "на 99% чистое", и призвал Шуйока "не бояться карманного диктатора".
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"Как президент, конституционный юрист и честный гражданин Тамаш Шуйок никогда не подпишет ни одного неконституционного решения или закона", - подчеркнул он.
Месяц назад перед президентской резиденцией уже проходил митинг в поддержку Шуйока, тогда собравшихся было примерно в четыре раза меньше.
Ранее глава фракции "Фидес" Гергей Гуйяш назвал проект поправки концом конституционной демократии и началом автократии в Венгрии.
Портал Index сообщил в понедельник, что партия "Тиса" рассматривает на должность президента страны оперную певицу Андреа Рошт, гроссмейстера Юдит Полгар и действующего спикера парламента Агнеш Форстхоффер. Для утверждения кандидата необходимы две трети голосов в парламенте, которые у "Тисы" есть.
Мадьяр призывал Шуйока, а также членов Конституционного суда и генерального прокурора Венгрии уйти в отставку до 31 мая. Срок полномочий Шуйока истекает весной 2029 года. Сам президент заявил, что не видит конституционных оснований для ухода с должности раньше срока. Мадьяр заявил, что с сентября начнется процесс разработки новой конституции, которая будет утверждена всенародным референдумом, а еще до этого в Венгрии появится новый президент.
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