Краткий пересказ от РИА ИИ Во Львове произошел масштабный конфликт между местными жителями и сотрудниками ТЦК из-за силовой мобилизации.

Участников конфликта заставили публично извиняться и кричать "Слава ТЦК".

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Участников масштабного конфликта с сотрудниками военкомата во Львове заставили публично извиняться и кричать "Слава ТЦК ", пишет издание "Страна.ua".

"Парней, которые перевернули машину ТЦК во Львове во время вчерашнего массового бунта, заставили публично извиняться и кричать "Слава ТЦК". Один из них при этом обязался пойти служить в армию, а второй заявил, что он уже воюет, но находится в отпуске и скоро вернется в ряды ВСУ ", — говорится в публикации Telegram-канале.

Накануне издание сообщало, что стычка в городе произошла из-за силовой мобилизации. Позднее оно уточнило, что зачинщиком конфликта оказался сотрудник военкомата и по совместительству тренер по единоборствам Роман Удут, который вместе с коллегами ударил мужчину.

ВСУ в последнее время столкнулись с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию украинцев, подлежащих мобилизации, приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео, на которых представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая их.