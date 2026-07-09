Во Львове участников конфликта с ТЦК заставили публично извиняться

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во Львове произошел масштабный конфликт между местными жителями и сотрудниками ТЦК из-за силовой мобилизации.
- Участников конфликта заставили публично извиняться и кричать "Слава ТЦК".
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Участников масштабного конфликта с сотрудниками военкомата во Львове заставили публично извиняться и кричать "Слава ТЦК", пишет издание "Страна.ua".
"Парней, которые перевернули машину ТЦК во Львове во время вчерашнего массового бунта, заставили публично извиняться и кричать "Слава ТЦК". Один из них при этом обязался пойти служить в армию, а второй заявил, что он уже воюет, но находится в отпуске и скоро вернется в ряды ВСУ", — говорится в публикации Telegram-канале.
Накануне издание сообщало, что стычка в городе произошла из-за силовой мобилизации. Позднее оно уточнило, что зачинщиком конфликта оказался сотрудник военкомата и по совместительству тренер по единоборствам Роман Удут, который вместе с коллегами ударил мужчину.
ВСУ в последнее время столкнулись с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию украинцев, подлежащих мобилизации, приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео, на которых представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая их.
При этом люди призывного возраста всеми силами уклоняются от призыва: нелегально бегут с Украины, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.