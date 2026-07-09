Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские полицейские во Львове устроили облаву по поимке участников конфликта между гражданскими и сотрудниками ТЦК из-за силовой мобилизации.

В задержании участвовали полицейские и неизвестные в гражданском.

Глава Львовской областной военной администрации сообщил о задержании нескольких участников конфликта.

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Украинские полицейские устроили во Львове облаву по поимке участников масштабного конфликта между гражданскими и сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) из-за силовой мобилизации, сообщает украинское издание "Страна.ua".

Служба безопасности Украины ( СБУ ) ранее заявила о задержании мужчины, который стал участником масштабного конфликта между гражданскими и сотрудниками ТЦК из-за силовой мобилизации.

"Видео облавы во Львове на участников вчерашнего бунта против ТЦК. В задержании участников участвовали, помимо полицейских, неизвестные в гражданском", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Издание опубликовало соответствующее видео. События происходят на городском рынке. Несколько сотрудников полиции и мужчины в гражданском силой заталкивают в служебный микроавтобус молодых парней.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале, в свою очередь, сообщил, что нескольких участников конфликта уже задержали. "Участников нападения на военнослужащих на Сихове (жилой массив во Львове – ред.) идентифицировали. Нескольких из них уже задержали", - написал Козицкий.

Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало, что во Львове произошел масштабный конфликт между жителями и сотрудниками военкомата из-за силовой мобилизации. Позднее издание со ссылкой на местные сообщества сообщило, что сотрудник военкомата, который вместе с коллегами ударил мужчину и тем самым спровоцировал конфликт, оказался тренером по единоборствам по имени Роман Удут.