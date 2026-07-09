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Во Львове полицейские устроили облаву на участников конфликта с ТЦК - РИА Новости, 09.07.2026
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23:50 09.07.2026
Во Львове полицейские устроили облаву на участников конфликта с ТЦК

Во Львове полицейские устроили облаву на участников конфликта с сотрудниками ТЦК

© Фото : Национальная полиция УкраиныАвтомобиль полиции Украины во Львове
Автомобиль полиции Украины во Львове - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : Национальная полиция Украины
Автомобиль полиции Украины во Львове. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские полицейские во Львове устроили облаву по поимке участников конфликта между гражданскими и сотрудниками ТЦК из-за силовой мобилизации.
  • В задержании участвовали полицейские и неизвестные в гражданском.
  • Глава Львовской областной военной администрации сообщил о задержании нескольких участников конфликта.
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Украинские полицейские устроили во Львове облаву по поимке участников масштабного конфликта между гражданскими и сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) из-за силовой мобилизации, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Служба безопасности Украины (СБУ) ранее заявила о задержании мужчины, который стал участником масштабного конфликта между гражданскими и сотрудниками ТЦК из-за силовой мобилизации.
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"Видео облавы во Львове на участников вчерашнего бунта против ТЦК. В задержании участников участвовали, помимо полицейских, неизвестные в гражданском", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Издание опубликовало соответствующее видео. События происходят на городском рынке. Несколько сотрудников полиции и мужчины в гражданском силой заталкивают в служебный микроавтобус молодых парней.
Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале, в свою очередь, сообщил, что нескольких участников конфликта уже задержали. "Участников нападения на военнослужащих на Сихове (жилой массив во Львове – ред.) идентифицировали. Нескольких из них уже задержали", - написал Козицкий.
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало, что во Львове произошел масштабный конфликт между жителями и сотрудниками военкомата из-за силовой мобилизации. Позднее издание со ссылкой на местные сообщества сообщило, что сотрудник военкомата, который вместе с коллегами ударил мужчину и тем самым спровоцировал конфликт, оказался тренером по единоборствам по имени Роман Удут.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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