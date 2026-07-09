Во Львове около 200 человек участвовали в конфликте с сотрудниками ТЦК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во Львове произошел масштабный конфликт между жителями и сотрудниками военкомата из-за силовой мобилизации.
- В нем приняли участие около 200 граждан Украины.
- По факту инцидента начато расследование и открыто два уголовных дела.
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Около 200 граждан Украины участвовали в масштабном конфликте с сотрудниками военкомата во Львове, сообщает офис генерального прокурора страны.
Украинское издание "Страна.ua" ранее сообщало, что во Львове произошел масштабный конфликт между жителями и сотрудниками военкомата из-за силовой мобилизации.
"Начато расследование обстоятельств инцидента, произошедшего во Львове с участием военнослужащих ВСУ, работников полиции и около 200 гражданских лиц", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
По его данным, в настоящее время открыто два уголовных дела "по фактам препятствования законной деятельности вооруженных сил Украины в особый период и насилия в отношении работника правоохранительного органа".
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.