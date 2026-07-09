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Во Львове около 200 человек участвовали в конфликте с сотрудниками ТЦК - РИА Новости, 09.07.2026
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16:53 09.07.2026
Во Львове около 200 человек участвовали в конфликте с сотрудниками ТЦК

Во Львове около 200 человек участвовали в конфликте с сотрудниками военкомата

© Фото : соцсетиБеспорядки во Львове
Беспорядки во Львове - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : соцсети
Беспорядки во Львове
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во Львове произошел масштабный конфликт между жителями и сотрудниками военкомата из-за силовой мобилизации.
  • В нем приняли участие около 200 граждан Украины.
  • По факту инцидента начато расследование и открыто два уголовных дела.
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Около 200 граждан Украины участвовали в масштабном конфликте с сотрудниками военкомата во Львове, сообщает офис генерального прокурора страны.
Украинское издание "Страна.ua" ранее сообщало, что во Львове произошел масштабный конфликт между жителями и сотрудниками военкомата из-за силовой мобилизации.
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"Начато расследование обстоятельств инцидента, произошедшего во Львове с участием военнослужащих ВСУ, работников полиции и около 200 гражданских лиц", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
По его данным, в настоящее время открыто два уголовных дела "по фактам препятствования законной деятельности вооруженных сил Украины в особый период и насилия в отношении работника правоохранительного органа".
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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